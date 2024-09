Serviço de gestão financeira é alternativa para empresários

Entre janeiro e abril de 2024, 1.456.958 brasileiros realizaram o sonho de abrir o próprio negócio, segundo os indicativos mais recentes do “Mapa de Empresas - Boletim do 1º quadrimestre/2024”, ferramenta do governo federal que reúne informações mensais. A soma representa um aumento de 26,5% em relação ao último quadrimestre de 2023 e de 9,2% em relação aos primeiros quatro meses do último ano.

Dentre os novos empreendimentos, 347 mil “abriram as portas” em junho deste ano, ainda de acordo com dados do Mapa. Hoje, há cerca de 22,2 milhões de empresas em atividade em todo o país.

Gestão financeira pode ser vital para empreendedores

É nesse panorama que, para Gisleine da Silva Souza, proprietária da WEBK SEO, agência aceleradora de vendas no digital, tanto empreendedores novos como experientes devem redobrar a atenção com relação às finanças do negócio para que o sonho de empreender não se torne um “pesadelo”.

Para Souza, diante disso, o serviço de gestão financeira se mostra uma alternativa para empresários que estão abrindo ou recém abriram suas empresas. Souza atua no segmento digital e possui mais de quinze anos de experiência em finanças empresariais.

“Ao se lançar no desafio de investir em seu próprio negócio, o empresário frequentemente se depara com situações inesperadas, muitas vezes além do que havia inicialmente projetado”, observa. “Mesmo que o negócio tenha sido bem planejado, organizado e estruturado - o que nem sempre é o caso -, é inevitável enfrentar novas circunstâncias à medida que o projeto começa a se concretizar”, afirma.

Souza destaca que, nos primeiros meses, o empresário começa a entender melhor seu fluxo financeiro, avalia se o que foi estimado está se realizando na prática e faz os ajustes necessários para direcionar o negócio no rumo certo.

“À medida que o negócio cresce, muitas vezes surge a necessidade de buscar capital, seja por meio de mais investimentos próprios ou por fontes externas”, explica.

Para a especialista, esse é um ponto delicado em que o empresário realmente precisa de uma base sólida e orientação adequada para evitar armadilhas e tomar as melhores decisões.

Dicas para organização financeira

“A base consiste na organização interna do fluxo de caixa, em manter provisões e reservas, realizar uma precificação correta, controlar os gastos e desenvolver estratégias para aumentar as receitas - aspectos que se tornam mais complexos com a evolução do negócio”, afirma.

Ela ressalta que, quanto à orientação, o mercado oferece uma infinidade de opções para captação de recursos, investimentos em novas tecnologias e processos, além de oportunidades que exigem atenção e cuidado na tomada de decisões. “Ambos são aspectos relevantes e indispensáveis que são elaborados e ajustados de acordo com as particularidades de cada negócio, com o apoio de um consultor financeiro profissional”.

Diante disso, para Souza, contar com a orientação de um consultor financeiro experiente e comprometido com as questões financeiras internas da empresa, bem como com as práticas e atualizações de mercado, pode ser considerado um ativo importante.

“Esse profissional trará insights, exemplos de boas práticas e auxiliará na tomada de decisões, contribuindo para a implementação de ações que impactarão positivamente os resultados do negócio”, pontua.

A proprietária da WEBK SEO também destaca que um consultor financeiro desempenha um papel crucial para empresários que estão iniciando ou expandindo seus negócios. Isso porque, com sua expertise, ele fornece orientação estratégica para otimizar o fluxo de caixa, fazer investimentos inteligentes e garantir a sustentabilidade financeira.

“Esse suporte especializado não apenas ajuda a evitar armadilhas financeiras, mas também promove o crescimento saudável e a longevidade do negócio, permitindo que os empreendedores se concentrem em suas operações principais com mais confiança”, afirma.