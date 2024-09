Afinz avança no setor supermercadista com emissão de cartões co-branded

A Afinz, plataforma completa de serviços financeiros e de cuidado para varejistas e consumidores, participa da ABRAS 2024 para disseminar sua oferta de emissões de cartões co-branded. O interesse no segmento se deve à alta demanda deste mercado por crédito: segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), 18% da renda do brasileiro é destinada à alimentação.

“É onde flui a renda do brasileiro”, explica Cláudio Yamaguti, CEO da Afinz.

O evento, que será realizado de 15 a 17 de setembro, em Campinas, contará com um estande onde serão apresentadas as soluções financeiras desenvolvidas pela Afinz para o segmento de supermercados.

Atualmente, a Afinz possui contrato com quatro redes supermercadistas: Lorencini, que opera em Mauá e cidades ABC com 10 lojas; o Alvorada, que está ativo no Sul de Minas com 19 unidades; o Galli, que é um distribuidor para pequenos empreendedores; e o Da Santa, supermercado Premium que opera na Cidade de São Paulo.

Segundo Yamaguti, a expectativa é encerrar o ano com cerca de 14 contratos no setor. “Estamos atentos a todas as oportunidades, mas nosso foco neste momento é expandir a presença em negócios situados no Sudeste”, diz ele.

Ele destaca que o setor supermercadista é de alta frequência em compras, logo a utilização dos cartões de crédito é muito mais ativa do que em estabelecimentos que utilizam este meio de pagamento para parcelamentos em geral. "Um brasileiro vai ao supermercado cerca de três a quatro vezes ao mês, logo, o cartão co-branded é uma opção bastante interessante para ele”, ressalta o CEO.

Uma pesquisa realizada pela Nielsen indica que quem faz compras com cartão do próprio supermercado costuma gastar 20% a mais. “Ou seja, um estabelecimento que não conta com este recurso abre mão de uma oportunidade vantajosa, além de não construir um relacionamento com esses clientes”, opina Yamaguti.

Ele reforça que a Afinz está em constante movimento, sempre em busca de novas formas de criar soluções personalizadas e inovar para atender às variadas necessidades de seus clientes. "Este movimento em direção ao setor supermercadista reforça nosso compromisso em ser uma plataforma horizontal, parceira e completa, capaz de viabilizar projetos financeiros de qualquer empresa”, conclui o CEO da Afinz.

Website: http://www.afinz.com.br