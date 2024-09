Beiersdorf participa de mais uma edição da IncluiPcD

A Beiersdorf, casa de NIVEA e Eucerin, vai participar da 5ª edição da IncluiPcD, feira de empregabilidade para pessoas com deficiência no Brasil. O evento, promovido pela startup Egalite, vai ser realizado de forma online e gratuita, nos dias 17 e 19 de setembro, em celebração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A proposta é conectar talentos a mais de 100 empresas e ofertar mais de 5 mil vagas de emprego em diversas áreas e níveis de experiência.

Além de promover a oportunidade de colocação profissional, a feira IncluiPcD ainda oferece uma programação de debates e palestras. Durante o evento, a Beiersdorf será representada por Juan Pablo Leymarie, diretor de Gente & Gestão, Ligia Annunziato, head de Diversidade, Equidade & Inclusão, e Pollyanna Tomas, analista sênior de Logística, que participarão de uma palestra online no dia 17 de setembro, às 17h. Eles discutirão a importância da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e compartilharão as ações que a empresa tem implementado para fortalecer essa pauta no painel ‘’Cultura, diversidade e propósito: a fórmula de inclusão da Beiersdorf’’.

Especialista em Cuidado há mais de 140 anos, a Beiersdorf tem em seu propósito Cuidado Além de Pele o objetivo de transformar vidas por meio de parcerias com organizações do terceiro setor. Focada em criar um ambiente de trabalho diverso, colaborativo e inclusivo, a companhia acredita que o cuidado com as pessoas também se estende para a promoção de uma cultura organizacional que valoriza a diversidade, a inclusão e a pluralidade das pessoas colaboradoras para que todas se sintam bem em suas próprias peles. É com esse compromisso que a empresa se une à IncluiPcD, buscando conectar talentos diversos a oportunidades reais de crescimento e desenvolvimento profissional.

Para Juan Pablo Leymarie, diretor de Gente & Gestão da Beiersdorf Brasil, ‘’a participação na IncluiPcD por mais um ano reflete o compromisso com a criação de um ambiente de trabalho inclusivo e acessível, onde todas as pessoas, independentemente de suas condições, possam prosperar e desenvolver seu pleno potencial. Acreditamos que a diversidade enriquece nosso modo de trabalho, e essa é uma oportunidade valiosa de nos conectarmos com talentos diversos’’.

Em iniciativa de fortalecimento de sua cultura interna, a Beiersdorf conta com cinco Grupos de Afinidade. Esses grupos são formados por pessoas colaboradoras voluntárias, que atuam para propor mudanças efetivas e positivas para o modo de trabalho da companhia e promovem discussões sobre temas de Diversidade, Equidade e Inclusão, como as causas das pessoas com deficiência. "A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é um compromisso que assumimos e uma agenda prioritária para a companhia. Estamos entusiasmados em poder contribuir para a construção de um contexto mais justo e inclusivo, alinhado com os nossos valores", reforça Ligia Annunziato, head de Diversidade, Equidade & Inclusão da Beiersdorf Brasil.

“Ao longo de quatro edições da Inclui PcD, e em todas com apoio e vagas da Beiersdorf, conseguimos gerar um enorme impacto positivo tanto no sentido de contratações para pessoas com deficiência quanto de capacitações para empresas. No entanto, não somente neste período de setembro e atrelado ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, 21 do mês, que as companhias precisam se preocupar com inclusão e inserção, mas sim ao longo do ano para mudar de vez o cenário do mercado brasileiro”, finaliza Guilherme Braga, CEO da Egalite.

Serviço IncluiPcD

Quando: 17 a 19 de setembro

Formato: online

Valor: gratuito para empresas e pessoas com deficiência

Mais informações: IncluiPcD

Website: https://incluipcd.com.br/