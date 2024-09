Em um marco importante para o setor agrícola, a Cronus Chemicals LLC anuncia a concessão da Autorização de Construção e da Licença Ambiental pela Agência de Proteção Ambiental (EPA) para sua planta de produção de amônia em Tuscola, Illinois. Essa conquista marca um momento crucial para o Projeto Cronus, estrategicamente localizado no coração do cinturão de milho dos EUA.

A instalação de classe mundial da Cronus está preparada para causar um impacto significativo nas cadeias de suprimento de alimentos dos EUA e do mundo. Com a utilização da tecnologia proprietária da UHDE – Thyssenkrupp Industrial Solutions, a planta está preparada para produzir 950.000 toneladas curtas de amônia por ano. Sua localização estratégica, cercada por três gasodutos interestaduais, garante o acesso a amplos recursos de gás natural, levando a preços competitivos e eficiência operacional.

“Estamos entusiasmados em anunciar a obtenção da autorização de construção e licença ambiental da EPA, um marco crítico para o projeto e nosso compromisso em fornecer amônia confiável e produzida localmente,” disse Erzin Atac, CEO da Cronus Chemicals. “Esperamos que nossa nova planta, no coração da região de maior consumo do país, alivie a escassez, como também as crescentes preocupações de abastecimento dos agricultores locais e usuários industriais”.

“Entrar no mercado dos EUA com um projeto importante como o da Cronus Chemicals é uma grande oportunidade para nossa família e para a Keytrade AG. Estamos orgulhosos de criar empregos para o grande Estado de Illinois”, disse Melih Keyman, presidente e acionista majoritário da Cronus.

A demanda por amônia continua superando a oferta nos EUA, e Illinois é o maior consumidor de amônia agrícola. O Projeto Cronus atende diretamente a essa demanda crescente com uma capacidade de produção anual de 950.000 toneladas curtas de amônia, posicionando a planta como um participante importante nos mercados nacional e global de fertilizantes.

“Com sua posição estratégica e tecnologia de ponta, a Cronus Chemicals está apoiando nossos agricultores locais ao produzir amônia, um fertilizante mais sustentável,” disse o Governador JB Pritzker. “Este desenvolvimento não só fortalece o setor agrícola no centro de Illinois, mas também abre caminho para mais inovação e expansão no setor de fertilizantes sustentáveis, uma parte essencial do plano de Illinois para um futuro mais verde.”

“Estamos entusiasmados em ver a Cronus Chemicals alcançar esse marco significativo”, disse Josh McElravy, presidente do Lincoln Land Building Trades Union. “Por meio do Acordo de Trabalho de Projeto assinado entre os sindicatos de trabalhadores da construção civil da América do Norte e a Cronus Chemicals, esperamos fornecer a força de trabalho qualificada necessária para tornar esse importante projeto uma realidade”.

O projeto da Cronus Chemicals se destaca não apenas por sua capacidade, mas também por suas considerações econômicas e ambientais. Espera-se que o projeto produza retornos atraentes, beneficiando-se do prêmio do alto preço do cinturão do milho. Ao contrário das entregas de longo prazo de produtores distantes, a Cronus fornecerá entregas mais seguras, mais rápidas, just in time e de baixo custo. O recebimento da licença aérea da EPA ressalta o compromisso do projeto com a sustentabilidade ambiental, atendendo a padrões regulatórios rigorosos e demonstrando uma abordagem responsável ao desenvolvimento industrial.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240912509435/pt/

Lacey Maulding

lmaulding@dccmarketing.com

+1 (217) 421-7580 ext.115