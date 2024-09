São muitas mulheres que se destacaram em diferentes períodos da história, desde os tempos mais antigos até hoje. Por vários motivos, as mulheres deixaram sua marca na história brasileira e mundial. De acordo com a nova apresentação do Sebrae sobre o empreendedorismo feminino, mais de 10 milhões de mulheres são donas do próprio negócio, esse número corresponde a um crescimento de 35% entre 2012 e 2023. A pesquisa aponta, ainda, que 44,4 % das mulheres empreendedoras se encontram na região Sudeste, e 23% delas estão no Nordeste.

Ainda conforme o Sebrae, o empreendedorismo feminino abrange muito mais do que negócios com liderança feminina. Ele é a força revolucionária que abrange a criação, desenvolvimento e expansão de empresas formadas por mulheres, que desafia normas tradicionais superando obstáculos em ambientes empresariais com predomínio masculino.

Outro mercado que abraçou o trabalho realizado por mulheres, foi o das artes. Um exemplo de empreendedorismo feminino é o realizado pela artista plástica Yara Tupynambá. Nascida em 1932, em Montes Claros (MG), iniciou os estudos de arte com o pioneiro Alberto da Veiga Guignard (1896-1962), em 1950, em Belo Horizonte (MG), tendo também estudado no Pratt Institute de Nova Iorque. Segundo a artista, “no decorrer da minha trajetória recebi diversos prêmios pelo meu trabalho com as artes, dentre eles: Medalha de Ordem do Mérito Legislativo; Comenda da Inconfidência Mineira; Paschoal Carlos Magno”, relata.

Yara Tupynambá conta que, paralelamente ao seu trabalho como artista plástica, decidiu criar em Belo Horizonte (MG), o Instituto e Memorial Yara Tupynambá. “O Instituto tem objetivo de promover as artes e os ofícios, a propagação da cultura, dos costumes e das tradições de relevância social". E finaliza dizendo: "os projetos que tiveram minha assinatura, em parceria com o poder público e a iniciativa privada, beneficiaram milhares de pessoas em diversas regiões de Minas Gerais e do Brasil”.

Instituto e Memorial Yara Tupynambá

Idealizado pela artista plástica mineira Yara Tupynambá, o Instituto que integra também seu Memorial é uma instituição sem fins lucrativos, sediado na sua própria casa. O Memorial, previsto pela artista em 2019, no sentido de eternizar seus feitos e o ideal de representar com exclusividade suas obras e manifestações artísticas, amparado nas instruções em manuscritos e documentos registrados, confiadas a seu genro e atual presidente, Geraldo Porfírio da Silva, que acompanha a artista há mais de 5 décadas, o qual foi nomeado para representar seus desejos, surgindo então o Instituto e Memorial Yara Tupynambá como concretização dos desejos e anseios de Yara Tupynambá. A lado do vice-presidente David Luiz Valdez de Faria, e dando continuidade aos ideais da artista, o Instituto tem por finalidade a promoção das artes e dos ofícios, a propagação da cultura, dos costumes e das tradições, entre outras de relevância social, cujos projetos que levaram seu nome em parceria com o poder público e a iniciativa privada beneficiaram milhares de pessoas em diversas regiões do estado e do país.