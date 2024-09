Dr Gabriel Ganme lança novo livro que inspirará sua palestra

Baseado em sua história de vida, o médico do esporte Dr. Gabriel Ganme lança seu terceiro livro “Do fundo do mar ao topo das montanhas”, editora Labrador, com uma narrativa de superação, diante do que seriam limitações, fazendo do esporte um meio de superação e estilo de vida.

O médico de 64 anos faz uma reflexão sobre o comportamento humano diante dos desafios. Gabriel levará para o cenário corporativo como ter foco e resistência para alcançar o que se deseja em um projeto de palestras motivacionais pelo Brasil. A ideia, conforme ele, é de um bate-papo com abordagem objetiva e simples, apontando exemplos reais de resiliência e sabedoria que enfrentou ao atravessar suas limitações físicas e psicológica, “Não só a consciência em agir, mas também ter a consciência de quando se deve dar um tempo ou voltar ao ponto de partida”, afirma Gabriel Ganme.

Um levantamento da Forbes Health feito em dezembro de 2023 com a empresa internacional de pesquisa One Poll, descobriu que as pessoas tentam atingir as resoluções de ano novo por cerca de três meses. Já a Universidade de Scranton, na Pensilvânia (Estados Unidos), mostra em um estudo que apenas 8% das pessoas conseguem atingir seus objetivos antes que um novo ano recomece.

O Livro, “Do Fundo do Mar ao Topo das Montanhas”

O livro narra a força de Gabriel Ganme em não se curvar diante das limitações e soube fazer do esporte um meio de superação e estilo de vida. Em suas passagens cheio de altos e baixos, o médico conta como continuou participando de ultramaratonas de montanha com duas próteses no quadril.

