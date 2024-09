A empresa de gerenciamento de energia inteligente Eaton anunciou hoje que exibirá uma série de transmissões para veículos comerciais tradicionais e eletrificados na IAA Transportation, de 17 a 22 de setembro, em Hanover, Alemanha.

Eaton to showcase its portfolio of transmissions for internal combustion powered and electrified commercial vehicles at IAA Transportation, September 17–22, in Hanover, Germany. (Photo: Business Wire)

Novas transmissões manuais automatizadas para ônibus e caminhões movidos a combustão interna

Apresentada no início deste ano no mercado brasileiro, a nova série de transmissões manuais automatizadas (AMTs) Advantor™ foi projetada para veículos comerciais com motores de combustão interna (ICEs). As AMTs Advantor alavancam a longa história de inovação e confiabilidade da Eaton em tecnologia de transmissão automatizada.

“A série Advantor possui muitas características de produto que os fabricantes de ônibus e caminhões de todas as partes do mundo acharão atraentes, especialmente em mercados emergentes, como a América do Sul e as regiões da Ásia-Pacífico”, disse Marcos Janasi, diretor da unidade de negócios, Powertrain Comercial, do Grupo de Mobilidade da Eaton. “Nossa nova série de transmissões foi projetada para oferecer uma eficiência significativa no consumo de combustível e desempenho aprimorado em uma variedade de ciclos de operação de veículos, além de proporcionar confiabilidade e facilidade de manutenção”.

Várias versões da AMT Advantor estarão disponíveis nos próximos 24 meses, incluindo a Advantor-6, que foi desenvolvida para o segmento de caminhões e ônibus de porte leve; a Advantor-8, que tem como alvo o mercado de ônibus de médio porte; e outras versões para atender às necessidades do mercado mais amplo de caminhões comerciais. A série Advantor utiliza componentes comuns para reduzir a complexidade, melhorar a manutenção e proporcionar uma melhor experiência de condução.

Soluções de transmissão central para veículos eletrificados

A Eaton também apresentará suas soluções de transmissão central, que são projetadas para ser compatíveis com qualquer sistema de motor elétrico/inversor/bateria e utilizadas em aplicações de transmissão central, onde o motor elétrico e a transmissão estão na posição tradicional no veículo. As versões de 4 velocidades da transmissão automatizada para veículos elétricos de porte médio e pesado da Eaton oferecem desempenho superior em subidas e aceleração para veículos comerciais elétricos, além de oferecerem relações de marcha mais flexíveis em comparação com as tecnologias concorrentes. A arquitetura compacta é projetada para melhorar a eficiência do sistema, permitindo maior autonomia do veículo e vida útil da bateria.

A transmissão de 4 velocidades para veículos de porte pesado da Eaton foi recentemente reconhecida como uma Inovação a ser Observada no PACEpilot 2024 da Automotive News e está atualmente em produção.

Transmissão EV ultracompacta proporciona aumento de torque e capacidade de carga

Completando o portfólio está a inovadora transmissão EV ultracompacta de 4 velocidades da Eaton, que oferece um aumento substancial na densidade de torque, desbloqueando maior capacidade de carga, maior autonomia, mais disponibilidade de espaço para baterias e configurações flexíveis.

Saiba mais sobre as transmissões para veículos comerciais da Eaton ou visite o Pavilhão 21, Estande B22 na IAA Transportation 2024.

A Eaton é uma empresa de gestão inteligente de energia, dedicada a proteger o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida das pessoas de todas as partes do mundo. Fabricamos produtos para os mercados de data centers, concessionárias de serviços públicos, industrial, comercial, construção de máquinas, residencial, aeroespacial e de mobilidade. Somos guiados pelo nosso compromisso de fazer negócios de forma ética, operar de maneira sustentável e ajudar nossos clientes a gerenciar energia – hoje e no futuro. Aproveitando as tendências globais de crescimento da eletrificação e digitalização, estamos acelerando a transição do planeta para fontes de energia renováveis, ajudando a resolver os desafios mais urgentes de gestão de energia e construindo uma sociedade mais sustentável para as pessoas de hoje e para as gerações futuras.

A Eaton foi fundada em 1911 e está listada na Bolsa de Valores de Nova York há mais de um século. Em 2023, registramos uma receita de US$ 23,2 bilhões e atendemos clientes em mais de 160 países. Explore mais informações em www.eaton.com. Siga-nos no LinkedIn.

Thomas Nellenbach

(216) 333-2876 (cell)

thomasjnellenbach@eaton.com