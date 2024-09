A CyberArk (NASDAQ: CYBR), empresa de segurança de identidade, anunciou hoje que foi nomeado Líder no Gartner® Magic Quadrant™ de 2024 para gestão de acesso privilegiado.1 A CyberArk ocupa a posição de líder pela sexta vez consecutiva e está posicionada maisàfrente em Conclusão da Visão, que avalia os fornecedores em relaçãoàestratégia de produto, inovação e compreensão do mercado, entre outros critérios.

Com 93% das organizações enfrentando dois ou mais vazamentos relacionados a identidade nos últimos 12 meses, gerenciar e proteger identidades se tornou um requisito fundamental. A CyberArk Identity Security Platform possibilita que as organizações protejam todo o espectro de identidades, incluindo força de trabalho, TI, desenvolvedores e máquinas, com suporte a casos de uso modernos como a necessidade de aplicar Privilégios Zero em ambientes de nuvem pública. Um componente essencial da plataforma são as capacidades de gestão de acesso privilegiado (PAM) da CyberArk, que permitem aos clientes aplicar controles de privilégio flexíveis para ajudar a prevenir o acesso malicioso a contas, credenciais e segredos em toda a infraestrutura empresarial.

"Estamos muito orgulhosos de sermos novamente nomeados como líderes pela Gartner. A CyberArk oferece programas de segurança de identidade para um ambiente de múltiplas nuvens. Acreditamos que nossa posição como líder no relatório deste ano, pelo sexto ano consecutivo, é um testemunho do nosso compromisso com a inovação contínua e o sucesso do cliente", disse Matt Cohen, CEO da CyberArk. "A segurança de identidade não é mais apenas sobre identidades humanas. À medida que as identidades – principalmente as identidades de máquina – se proliferam, impulsionadas por novos ambientes híbridos e de múltiplas nuvens, uma estratégia eficaz de segurança de identidade deve proteger todas elas com o nível adequado de controles de privilégio. As avançadas capacidades de PAM, gestão de segredos e segurança de privilégios em endpoints da CyberArk são essenciais para capacitar nossos clientes a proteger cada identidade e se defender de ataques cibernéticos".

A CyberArk tem como objetivo fornecer a plataforma de segurança de identidade mais abrangente do setor, incluindo:

Excelente experiência do cliente: a CyberArk se dedica a uma abordagem focada no cliente, assegurando que todas as identidades sejam protegidas com o nível apropriado de controles de privilégio, enquanto mantém o cliente no centro de tudo o que faz. Sua plataforma unificada, baseada em SaaS, melhora e simplifica significativamente a experiência dos administradores e usuários finais, reduzindo custos e complexidades e ajudando as organizações a acelerar sua migração para a nuvem com controles de segurança de identidade consistentes.

Programas de PAM para ambientes de múltiplas nuvens: a CyberArk Identity Security Platform oferece capacidades de PAM (gestão de acesso privilegiado) de ponta a ponta, líderes de mercado. A CyberArk protege de forma centralizada e nativa tanto o acesso privilegiado compartilhado quanto federado para equipes de TI e operações em nuvem que suportam iniciativas digitais. Ao aplicar controles de privilégio inteligentes dentro das ferramentas nativas, a CyberArk ajuda os programas de PAM a escalonar por todos os ambientes – desde sistemas de longa duração em data centers locais até cargas de trabalho elásticas em nuvem, serviços em nuvem pública e aplicativos SaaS.

Inovação unificada e multiplataforma, impulsionada por IA: a CyberArk introduziu recentemente novas capacidades para proteger cada identidade, estendendo ainda mais os controles PAM para todos os tipos de identidade, incluindo para força de trabalho. As ofertas agora incluem suporte para acesso seguro permanente e privilégios zero permanentes, com a capacidade de isolar e auditar sessões privilegiadas. Além disso, agora o CyberArk Endpoint Privilege Manager proporciona autenticação robusta sem senha de ponta a ponta ao acessar endpoints e ao elevar os controles de aplicativos. O portal unificado da CyberArk aprimora a experiência do usuário final com acesso nativo com um clique aos recursos da empresa, enquanto os controles de privilégio inteligentes asseguram a proteção do usuário. No começo deste ano, a CyberArk também anunciou a CORA AI™, que permitirá que as organizações analisem anomalias e apliquem ações de detecção e resposta a ameaças de identidade de nível superior, reduzindo o tempo de reação de horas para minutos.

Suporte a parceiros e ecossistema de tecnologia líder mundial: a CyberArk visa facilitar para os parceiros o desenvolvimento de práticas profundas de segurança de identidade e reduzir de maneira mensurável o risco de cibersegurança para os clientes. A CyberArk realiza investimentos substanciais em seu programa de parceiros de canal, com o lançamento de um novo portal de autoatendimento para parceiros – além do CyberArk MSP Console - e novas certificações que reforçam seu compromisso com a criação de valor tanto para clientes conjuntos quanto para parceiros. O ecossistema global da CyberArk reúne mais de 1.300 integradores de sistemas, provedores de serviços gerenciados, terceirizadores estratégicos, consultorias, fornecedores de soluções, distribuidores e marketplaces. Juntamente com essa rede de parceiros, a aliança tecnológica CyberArk C3permite que os clientes aproveitem ao máximo seus investimentos tecnológicos existentes, com mais de 200 integrações certificadas de fornecedores de software corporativo, infraestrutura e soluções de segurança.

Para baixar uma cópia gratuita do Gartner Magic Quadrant de 2024 para gestão de acesso privilegiado, acesse: https://www.cyberark.com/gartner-2024-mq-pam

