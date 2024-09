Marca catarinense lança travesseiro antirrugas

Alinhar a coluna e proporcionar uma boa noite de sono é a principal razão de um travesseiro existir. Mas além disso, ainda que não seja como função principal, esse item presente em praticamente todos os lares pode carregar consigo diversas outras vantagens como, por exemplo, ser aliado da beleza, por ter ação antirrugas.

A Altenburg, fabricante de mais de 1,3 milhão de travesseiros por mês, é a empresa responsável por desenvolver e confeccionar o Travesseiro Altenburg Blocke, modelo que se diferencia dos demais existentes no mercado por promover este benefício. Com uma face lisa, elaborada para suportar de maneira correta a coluna, e a outra face com blocos em alto-relevo e pontos individuais, pensada para diminuir a pressão contra o rosto, o produto caracteriza-se por permitir mais entrada de ar entre a cabeça e o enchimento, com o intuito de aumentar a sensação de frescor para quem utiliza.

A gerente de produto da Altenburg, Patrícia Higino, comenta os diferenciais do travesseiro Blocke: “Ele foi desenvolvido para ser extremamente confortável e leve ao toque, para proporcionar maior circulação sanguínea à face e, assim, por exercer menor pressão, resultar em menos inchaço e ruguinhas após uma noite de sono”, descreve. “Por esse motivo, o modelo Blocke tem sido buscado por um público que se preocupa com conforto, saúde e beleza”, comenta.

A proposta do travesseiro Blocke vai ao encontro do que defende a Altenburg enquanto marca - “bem dormir, bem viver”. Além das características anatômicas e de composição, o produto traz consigo uma embalagem sustentável: uma bolsa de tule reutilizável, de alças minimalistas em preto e branco, criada com o objetivo de servir como acessório para diversas ocasiões e momentos do dia.

O produto pode ser encontrado nas lojas físicas da Altenburg em todo o Brasil e também no e-commerce: www.altenburg.com.br.





Sobre a Altenburg

A centenária catarinense Altenburg conta com uma ampla gama de produtos para cama, banho e decoração. Leva mensalmente mais de 1,6 milhões de produtos a todo o Brasil e América Latina. Possui mais de dez mil pontos de venda e 17 lojas atualmente, sendo 16 próprias e uma franquia inaugurada em maio de 2024. No mês de julho deste mesmo ano, lançou seu novo e-commerce, www.altenburg.com.br, oferecendo uma navegação até três vezes mais rápida quando comparada ao site anteriormente utilizado e novas funcionalidades para os clientes.

Website: http://www.altenburg.com.br