Brindes: 75% das empresas veem efeitos positivos na cultura

O Relatório Gitnux 2024 apontou que 75% das empresas acreditam que os brindes corporativos ajudam a melhorar a cultura da empresa, 60% usam a medida como parte de sua estratégia de engajamento de funcionários e 33% para reconhecimento de funcionários.

A pesquisa também mostrou que 65% das empresas usam brindes personalizados como parte de sua estratégia de marketing e que 80% das empresas relatam que os brindes melhoraram o relacionamento com funcionários e/ou clientes.

Dentre as empresas que participaram do estudo, 70% delas acreditam que os brindes corporativos ajudam a melhorar o moral dos funcionários e 50% afirmaram que usam brindes corporativos como ferramenta para retenção de funcionários.

Paula Alves, diretora comercial da Zen Brindes explica que a personalização de produtos, de acordo com a identidade visual da empresa, reforça o senso de pertencimento. “Esses itens não só servem como reconhecimento e valorização dos colaboradores, mas também comunicam, de forma tangível, os valores da empresa e sua apreciação pelos colaboradores, o que contribui para a satisfação e retenção dos funcionários”.

De acordo com a Rockcontent, empresa de marketing, endomarketing é uma estratégia de marketing institucional, ou seja, com ações internas para melhorar a imagem da empresa entre os seus colaboradores. Um dos resultados é uma equipe motivada com um baixo índice de rotatividade de funcionários.

Para Alves, a oferta de brindes corporativos é uma estratégia poderosa no endomarketing. “Além de fortalecer a identidade corporativa e a cultura organizacional, pode promover a integração entre equipes e incentivar comportamentos desejados, como a participação em programas de treinamento ou a adesão a novos processos internos”.

A especialista reforça que a gama de possibilidades de produtos personalizados aliada a oferta de brindes em momentos estratégicos, como ao final de projetos importantes, em eventos internos ou para comemorar conquistas, cria uma conexão emocional mais profunda com os colaboradores e um ambiente de trabalho mais positivo e motivador.

“A personalização demonstra o compromisso da empresa com o bem-estar e a valorização de sua equipe e torna o ambiente de trabalho mais acolhedor e produtivo. O resultado é um desempenho organizacional mais forte e coeso, refletindo diretamente nos resultados da empresa”, destaca a especialista.

O estudo da Gitnux revelou ainda que brindes personalizados representam 30% de todos os presentes corporativos e que há a expectativa de que o mercado de brindes corporativos cresça 6,1% por ano até 2030.

Já uma pesquisa da The business Research Company estimou um crescimento anual, de 2023 para 2024, de 9,7%, somando US$ 839,57 bilhões em 2024. O estudo prevê que, em 2028, o mercado irá alcançar US$1.157,01 bilhões e um crescimento anual de 8,3%.