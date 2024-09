Klüber Lubrication anuncia nova Diretora de RH para América do Sul e Austrália

A Klüber Lubrication, empresa do Grupo Freudenberg que desenvolve e produz soluções em lubrificação de alto desempenho, graxas e óleos para diversas indústrias, anuncia a chegada de Adriana Leite como nova Diretora de RH América do Sul e Austrália. A executiva, que está no Grupo há 21 anos, possui vasta experiência em processos de gestão de mudanças, implementação de RH estratégico, desenvolvimento de pessoas e parceria de negócios.

Além da função de Diretora de RH Corporativo do Grupo Freudenberg, Adriana passa a fazer parte também do time da Freudenberg Chemical Specialties (FCS), divisão que engloba a Klüber Lubrication, Chem-Trend e SurTec, reportando-se ao CFO Thomas Bösenberg.

Utilizando de seu conhecimento prévio e esforços bem-sucedidos em duas décadas no Grupo Freudenberg, Adriana terá o desafio de liderar e dar continuidade aos processos e projetos alinhados ao desenvolvimento e às estratégias de negócios local e global da empresa. Entre eles, a maior integração dos times de RH na América do Sul e Austrália, o programa de Mentoring e a ampliação do pool de talentos da empresa, reconhecida como uma exportadora de especialistas dentro do Grupo. Desde 2019, foram 12 pessoas enviadas para unidades no exterior. Além disso, Adriana será responsável pelas iniciativas de desenvolvimento e bem-estar dos colaboradores, pilares fundamentais da cultura corporativa.

“Estou muito animada com essa nova experiência e a oportunidade de compartilhar meus conhecimentos agora também com a Klüber Lubrication. O caráter acolhedor da empresa, e a cultura focada no desenvolvimento de pessoas e no sucesso contínuo, certamente são facilitadores para que as iniciativas tenham ótimos resultados”, comenta.

Adriana Leite é formada em Psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo, tem especialização em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade São Marcos e MBA em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas.

