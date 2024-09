Parceria foca em treinamento de cibersegurança no Brasil

Segundo dados do FortiGuard Labs, laboratório especializado em inteligência e análise de ameaças, o Brasil registrou 60 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no último ano. Diante deste cenário, a Control Risks e o Google anunciaram, na última semana (26), uma parceria para oferecer sessões de treinamento em segurança de contas para usuários de alto risco no Brasil. O objetivo é aumentar a conscientização e a resiliência contra ameaças cibernéticas.

O programa se concentrará em públicos que frequentemente lidam com informações sensíveis e são alvos atraentes para cibercriminosos, como instituições governamentais, funcionários públicos e de campanhas eleitorais, políticos, jornalistas, executivos e ONGs, especialmente em um contexto onde o país registrou 60 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no ano passado, de acordo com o FortiGuard Labs, laboratório de inteligência e análise de ameaças.

O anúncio foi feito na sede do Google, em São Paulo. Na mesma ocasião, a plataforma apresentou o projeto de reforma do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), que abrigará o novo Centro de Engenharia e contará, ainda, com o primeiro espaço dedicado a tecnologias assistivas na América Latina.

Durante o evento a Control Risks também apresentou o Programa de Proteção Avançada e o Projeto Shield, duas iniciativas do Google que visam fortalecer a segurança online de indivíduos e organizações.

Lucas Silva, diretor da Control Risks, ressaltou o propósito da colaboração: “Nosso objetivo é fornecer treinamento e suporte para que esses grupos mais suscetíveis possam proteger suas contas e informações contra ataques cibernéticos. Acreditamos na importância da educação e conscientização como caminho para fortalecer a segurança digital no Brasil”.

A diretora de Pesquisa e Parcerias para a América Latina do Google, Luciana Cordeiro, mencionou a importância das parcerias com empresas para educar o ecossistema sobre as ferramentas de cibersegurança existentes e o contínuo aprimoramento desses mecanismos. “A educação é um método de democratização dessas ferramentas, sobretudo a grupos mais propensos a ataques virtuais”, afirmou.

Em 2023, o X-Force registrou um aumento de 266% no uso de malware para roubo de informações, evidenciando a crescente ameaça de ataques para obtenção de identidades de usuários. Lucas Silva explicou que, inicialmente, o foco do projeto será o programa de proteção avançada para campanhas eleitorais. “Nosso objetivo é fornecer às campanhas eleitorais, partidos estaduais e organizações as melhores práticas e ferramentas para proteger suas operações digitais durante e após o período eleitoral no Brasil”.

A Control Risks irá ministrar cursos de treinamentos sobre o uso de chaves de segurança e capacitar os grupos mais vulneráveis para utilizar as ferramentas e recursos de proteção fornecidos pelo Google. “Atualmente o Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de ataques hackers e acreditamos na educação e conscientização, especialmente em face dos desafios crescentes no cenário de ameaças cibernéticas, como formas de mudar este cenário”, afirma.

Website: https://www.linkedin.com/company/control-risks/?originalSubdomain=br