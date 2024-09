A empresa de gestão inteligente de energia, Eaton, anunciou que apresentará uma ampla linha de soluções inovadoras para veículos comerciais a hidrogênio de 17 a 22 de setembro no IAA Transportation 2024 em Hanover, Alemanha.

"A Eaton acredita que o hidrogênio pode desempenhar um papel significante em descarbonizar veículos comerciais", afirmou Scott Adams, vice-presidente sênior de produtos globais do Grupo de Mobilidade da Eaton. "Seja um veículo alimentado por células de combustível de hidrogênio ou um motor de combustão interna a hidrogênio, a ampla linha da Eaton de soluções inovadoras nos torna um valioso fornecedor parceiro".

A tecnologia TVS da Eaton melhora o desempenho das células de combustível

Recircular hidrogênio em excesso através de pilha de células de combustível é fundamental para alcançar alta eficiência nas células de combustível. Com base da tecnologia TVS da Eaton, os ciclos do seu soprador de recirculação de hidrogênio faz exceder hidrogênio na entrada da pilha, ampliando a longevidade do sistema através de expurgação de ânodo, gestão de água e redução de problemas de arranque a frio, ao passo que maximiza a utilização de hidrogênio, melhorando a eficiência e a reação da pilha.

Os motores de combustão interna a hidrogênio precisam de mais ar para o processo de combustão. O superalimentador de TVS da Eaton fornece a habilidade de produzir fluxo de ar instantâneo em baixas velocidades do motor, pode ser desativado para reduzir as perdas parasitárias quando não necessário e pode ser otimizado para complementar um turboalimentador em aplicações superturbo.

As soluções de motores de combustão interna a hidrogênio apresentam desafios que requerem soluções inovadoras

Os motores de combustão interna a hidrogênio apresentam desafios únicos que estão diretamente dentro da área de expertise da Eaton: gestão de ar de motores.

Os motores de combustão interna a hidrogênio têm temperaturas de câmara de combustão mais altas comparadas com os motores a diesel, tornando-os suscetíveis a autoignição superficial ou batimento do motor. A Eaton, uma das maiores produtoras globais de válvulas de motor, alavancou sua ampla experiência para desenvolver sua próxima geração de válvulas ocas projetadas especificamente para veículos comerciais e aplicações a hidrogênio. O design inovador das novas válvulas ocas resulta em temperaturas mais baixas, que reduz o risco de batimento do motor e permite que a válvula seja produzida com materiais com maior relação custo-benefício.

Os veículos com combustão interna a hidrogênio requerem freios robustos

Os motores de combustão interna a hidrogênio precisam de mais frenagem do motor devidoàsua baixa taxa de compressão. O freio de motor de 1,5 tempos fornece 40% mais potência de frenagem a baixa velocidade comparado com um freio de motor convencional. Testes demonstraram que a combinação de um superalimentador da Eaton e o freio de motor de 1,5 tempos fornece potência de frenagem adicional de até 20%.

Para mais informações sobre as soluções de veículos comerciais da Eaton no mercado, visite o Salão 21, Stand B22 no IAA Transportation 2024.

A Eaton é uma empresa de gestão inteligente de energia dedicada a proteger o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida das pessoas no mundo inteiro. Fabricamos produtos para os mercados de data center, serviços públicos, industrial, comercial, construção de máquinas, residencial, aeroespacial e mobilidade. Somos guiados pelo nosso compromisso de fazer negócios da maneira certa, operar de forma sustentável e ajudar nossos clientes a gerenciar energia – hoje e no futuro. Aproveitando as tendências globais de crescimento da eletrificação e digitalização, estamos acelerando a transição do planeta para fontes de energia renováveis, ajudando a resolver os desafios mais urgentes de gerenciamento de energia do mundo e construindo uma sociedade mais sustentável para as pessoas de hoje e para as gerações futuras.

A Eaton foi fundada em 1911 e está listada na Bolsa de Valores de Nova York há mais de um século. Em 2023, reportamos receitas de $ 23,2 bilhões e atendemos clientes em mais de 160 países. Para mais informações, acesse http://www.eaton.com. Siga-nos no LinkedIn.

