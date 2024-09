A Arábia Saudita está se consolidando rapidamente como líder mundial em turismo, com as notáveis conquistas do país em 2023 estabelecendo uma nova referência para o setor. Esse progresso foi plenamente demonstrado no IHIF Asia International Hospitality Investment Forum em Hong Kong, onde o Ministério do Turismo da Arábia Saudita destacou o enorme potencial para os investidores internacionais capitalizarem o setor de turismo diversificado e em rápida expansão do país.

Sua localização estratégica entre três continentes e seus fortes laços econômicos com a Ásia destacam o potencial do país como um centro de turismo global. Em 2023, a Arábia Saudita recebeu mais de 20,9 milhões de visitantes da Ásia, que gastaram um total de US$ 25,7 bilhões. Esse fluxo significativo destaca a confiança cada vez maior que os mercados asiáticos têm no potencial turístico do país e nas oportunidades rentáveis que ele apresenta aos investidores. O apelo da Arábia Saudita aos viajantes asiáticos é evidenciado ainda mais pelo crescimento substancial das receitas de turismo, refletindo a forte demanda como um destino diversificado e culturalmente rico.

Para capitalizar esse impulso, o país criou o Tourism Investment Enablers Program (TIEP, ou Programa de capacitação de investimento em turismo), com a iniciativa de Hospitality Investment Enablers (HIE, ou Capacitação de investimento em hotelaria) servindo como pedra angular. A HIE foi projetada para incrementar a capacidade de acomodação nas principais áreas turísticas, impulsionando investimentos privados de até US$ 11 bilhões e aumentando o PIB anual em US$ 4,3 bilhões até 2030. A iniciativa também visa criar 120 mil novos empregos, apoiando as metas mais amplas de diversificação econômica da Arábia Saudita. Entre os principais incentivos estão isenções de impostos corporativos, reduções de IVA e acesso a terrenos de propriedade do governo em condições favoráveis, tornando mais fácil e econômica a entrada de investidores no mercado.

Um dos aspectos mais destacados da participação da Arábia Saudita no IHIF Asia foi o painel de discussão intitulado “Invest, Enable, Prosper: Empowering Tourism Destinations” (Investir, capacitar, prosperar: fortalecendo os destinos turísticos). Esse bate-papo, conduzido por Tareq Al-Shaghrood, gerente geral de Planejamento e Atração de Investimentos do Ministério do Turismo da Arábia Saudita, explorou a abordagem estratégica do país para desenvolver um ecossistema de turismo diversificado e de classe mundial. “O compromisso da Arábia Saudita com a criação de uma ampla gama de experiências turísticas – desde o patrimônio cultural e o turismo de aventura até o luxo e o ecoturismo – é sustentado por uma estrutura sólida de incentivos e apoio aos investidores. Nossa visão é capacitar e fortalecer aqueles que participam desta jornada transformadora, garantindo a prosperidade para todas as partes interessadas”, afirmou Al-Shaghrood.

O desempenho do turismo internacional da Arábia Saudita em 2023 foi impressionante, ficando em 14º lugar no ranking mundial de chegadas internacionais, o que supõe uma melhora de 11 posições desde 2019. O país também ficou em 12º lugar globalmente em receitas de turismo internacional, subindo 15 posições em comparação com 2019. De acordo com o Barômetro Mundial do Turismo da ONU (maio de 2024), a Arábia Saudita ficou em primeiro lugar entre os grandes destinos turísticos com melhor desempenho em termos de taxa de crescimento de chegadas internacionais e receitas de turismo em comparação com os níveis antes da pandemia.

À medida que continua sua ascensão como um dos principais destinos turísticos, o país convida investidores do mundo inteiro a aproveitarem a oportunidade de fazer parte dessa extraordinária transformação. Graçasàsua infraestrutura robusta, localização estratégica e compromisso inabalável com o crescimento sustentável, a Arábia Saudita oferece perspectivas inigualáveis para quem deseja investir em um mercado em rápida evolução e altamente recompensador.

