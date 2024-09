A Higround, a principal marca de periféricos gráficos e de estilo de vida para jogos, tem o prazer de anunciar seu primeiro mouse sem fio para jogos: YUMA. Leve, meticulosamente projetado e construído para funcionar, o YUMA marca um novo capítulo na missão da Higround de elevar cada aspecto da sua configuração de jogo em uma verdadeira expressão de arte individual.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240909572708/pt/

The Yuma mouse launches with two colorways: RADAR and CELSHADE. (Photo: Business Wire)

Conheça o YUMA: onde a arte encontra o desempenho

Cada mouse sem fio apresenta arte gráfica aplicadaàmão, garantindo que cada mouse seja ajustado nos mínimos detalhes. É um verdadeiro item de colecionador que reflete o compromisso da Higround com a individualidade e a expressão criativa. Pesando apenas 49 gramas, o YUMA é um divisor de águas no mundo dos mouses para jogos, combinando desempenho de primeira linha com uma estética de design inigualável. Com dois designs distintos – RADAR e CELSHADE – a coleção YUMA traz visuais arrojados e exclusivos para a ponta de seus dedos.

O YUMA é mais do que apenas um mouse esteticamente agradável; ele tem um desempenho de jogo sério, com uma taxa de polling sem fio de 4KHz para uma jogabilidade ultrarresponsiva e sem atrasos. Todos os cliques e movimentos são registrados com precisão exata, dando aos usuários a vantagem competitiva de que precisam para chegar ao topo.

Equipado com uma bateria que dura até 70 horas, o YUMA garante que você permaneça no jogo por mais tempo sem se preocupar com recargas frequentes. Seja você um jogador casual ou um competidor de e-sports, o YUMA oferece a confiabilidade e o desempenho de que você precisa, além de ter uma aparência incrível na sua mesa.

Expansão da Higround na configuração de mesa

Com a introdução do YUMA, a Higround continua sua missão de transformar cada peça de sua configuração de jogos em uma tela para expressão pessoal. “Começamos a Higround com a crença de que sua configuração é uma extensão de quem você é”, diz Rustin Sotoodeh, CEO e diretor de Criação da Higround. “Com o YUMA, estamos expandindo o alcance da Higround para uma peça de hardware ainda mais técnica, oferecendo aos jogadores um mouse que não só tem um desempenho de alto nível, mas também se destaca como uma obra de arte única”.

“Estamos entusiasmados em apresentar o nosso novo mouse YUMA, projetado com foco em desempenho e infundido com o nosso estilo visual distinto”, diz Jeff Chang, gerente principal de Produtos da Higround. “Este lançamento marca um passo significativo para a Higround, e mal podemos esperar para mostrar a nossa visão única ao mundo”.

O YUMA será lançado com seus designs de estreia – RADAR e CELSHADE – em 13 de setembro, às 12h PT (16h no horário de Brasília), exclusivamente na Higround.

SOBRE A HIGROUND

A Higround é uma marca de estilo de vida e periféricos de computador que expressa a cultura gamer elevada. Fundada por Rustin Sotoodeh e Kha Lu, a Higround cria periféricos de alta qualidade com designs únicos que remetem às culturas abrangentes de moda, games e tecnologia. Cada coleção apresenta uma seleção exclusiva de itens que adicionam personalidade às configurações de computadores, e que são conhecidas por esgotarem rapidamente. A marca é amplamente reconhecida por suas colaborações com marcas icônicas como Pokémon, Beats by Dre e One Piece. Com sua expansão para mouses, a Higround continua sua jornada para dominar seu setup gamer – um periférico de cada vez. Em 2021, a marca foi adquirida pelo gigante dos e-sports, 100 Thieves.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240909572708/pt/

Kelly Kim

kkim@higround.co