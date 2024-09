Três lugares de São Paulo que realizam tratamentos estéticos de famosos

Muitas celebridades usam as redes sociais para falar abertamente sobre procedimentos estéticos aos quais vão se submeter ou se submeteram, mostrando, inclusive, detalhes sobre as intervenções.

Muitas vezes, eles publicam da consulta ao pós-operatório, contando como aquele tipo de procedimento contribuiu para sanar um problema funcional ou de beleza e a forma que ajudou a elevar a autoestima.

Essa realidade faz com que os seguidores se identifiquem e procurem por esses procedimentos. Por isso, especialistas explicam algumas dessas técnicas, com informações sobre prós e contras.

Transplante Capilar

De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar (ISHRS), só em 2021 foram realizadas 703.183 cirurgias de restauração capilar.

Um método que pode ser indicado para pessoas com casos de falha, afinamento de fios, para preencher os espaços vazios, para correção de cicatrizes e naqueles pontos de calvície, em que o tratamento clínico não surtiu efeito.

“O FUE, sigla para Follicular Unit Extraction, é uma técnica que, como o nome diz, ocorre fio a fio. Isto é, quando o especialista extrai uma unidade da área doadora para implantar na receptora, sem deixar cicatrizes visíveis. Dessa forma, os homens conseguem usar qualquer corte de cabelo. E isso é inovador em comparação com outras intervenções que envolvem incisões”, ressalta Julio Pierezan (CRM 182152), médico tricologista, especializado em cirurgia de Transplante Capilar (Buenos Aires/ARG).

Vale lembrar que essa área doadora pode ser o couro cabeludo e, se caso a pessoa não tiver mais cabelo na cabeça ou por algum motivo os fios não puderem ser retirados de lá, é possível usar os pelos do corpo (chamado de body hair transplant). “Em até três dias após a intervenção, as micro cicatrizes se fecham, sem a necessidade de qualquer tipo de sutura. Em dez dias, a pessoa já está liberada para voltar a suas atividades, como praticar atividade física”, comenta o especialista, pós-graduado em dermatologia, membro da Sociedade Brasileira do Cabelo (SBC), da International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) e da World FUE Institute.

Julio Pierezan explica que o FUE pode não ser indicado para alopecias cicatriciais, como a alopecia frontal fibrosante, e/ou líquen plano pilar. “Nesses casos, realizamos um tratamento clínico, com medicação oral e tópica, até essas condições se estabilizarem e a pessoa poder realizar um transplante capilar”, conclui.

Estética odontológica

Segundo o estudo Facetas de Porcelana em Dentes Vitais vs. Não Vitais: Uma Avaliação Clínica Retrospectiva, a estética facial e dentária é atualmente considerada crucial para pacientes que buscam aumentar sua autoconfiança. O descontentamento com a cor e o formato dos dentes ampliou a solicitação de abordagens odontológicas estéticas.

Muitos famosos já mudaram o sorriso com as lentes de contato dental, também chamadas de facetas. Elas reabilitam dentes fragilizados, como aqueles restaurados e que acabaram quebrados, ou servem para alinhar formas, tamanho e cor.

“Existem dois tipos. O primeiro é de resina composta, moldada sobre o dente e finalizada em um prazo médio de seis horas no consultório”, explica Patrícia Almeida, cirurgiã-dentista, especialista em reabilitação oral e estética.

Já o segundo, é de porcelana. “O dentista faz o molde e envia para um protético. Depois o paciente faz uma prova, para ver os encaixes, e se estiver tudo certo, ocorre a aplicação. Esse processo pode levar cerca de duas semanas e ainda é preciso desgastar o dente natural”, revela a expert, que é idealizadora da Almeida Clinic e integrante da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas (APCD).

Pode acontecer da lente cair ou quebrar? “Sim, por conta de rachaduras, trincas e descolamentos, que podem ocorrer por motivos como: mastigar alimentos duros, morder objetos, abrir embalagens e a incidência do bruxismo, o ato de ranger os dentes”, argumenta.

Lipo sem corte

Também chamada de Lipo Enzimática ou mesoterapia, é um procedimento minimamente invasivo que consiste na administração de compostos injetáveis ??diluídos (ativos farmacológicos) para tratar disfunções, como flacidez tecidual, estrias, envelhecimento, entre outros.

“Durante o procedimento, enzimas são aplicadas em pontos subcutâneos específicos, como abdômen, culote ou coxas. Elas quebram as moléculas de gordura, que são eliminadas pelo organismo, contribuindo para remodelar o contorno corporal. Não há necessidade de cortes”, revela o diretor médico da Nova Anália Estética Avançada, Lucas Luquetti.

Por isso, seu pós é fácil e simples, quando comparado à lipoaspiração convencional, e a pessoa não precisa se ausentar de seus compromissos. O resultado aparece entre três a quatro semanas. “A duração vai depender dos hábitos da pessoa. Se ela tem uma alimentação equilibrada e pratica atividade física, aquela gordura dificilmente vai voltar”, aponta Lucas Luquetti, especialista em Nutrologia e Longevidade pelo Hospital Albert Einstein (SP).

É possível ainda associar outros equipamentos para potencializar os resultados. “O Ultraformer, um ultrassom micro e macrofado, contribui para minimizar a flacidez, ancorando o músculo, enquanto o Vzet, uma tecnologia que utiliza o ultrassom, levanta e retrai a pele, somados ainda ao Xbody, um aparelho que auxilia nos treinos de alto rendimento. Tudo para deixar a região mais definida”, argumenta Lucas Luquetti, que conclui. “O ideal é que a pessoa passe por uma avaliação com especialistas, para discutir os benefícios e as expectativas desse tipo de procedimento”.

