A The LYCRA Company, líder global no desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis de fibra e tecnologia para os setores de vestuário e cuidados pessoais, anunciou hoje que representantes da empresa farão apresentações no Dornbirn Global Fiber Congress (GFC), de 11 a 13 de setembro, em Dornbirn, Áustria. Essas apresentações abrangem duas iniciativas importantes dentro do roteiro e da visão da plataforma Planet Agenda da The LYCRA Company e das Metas de Sustentabilidade 2030.

Jean Hegedus, diretor de Desenvolvimento de Negócios Sustentáveis da The LYCRA Company, apresentará “From Farm to Fiber: Developing Elastane with 70% Bio-Derived Content” (Desenvolvendo Elastano com 70% de Conteúdo Bioderivado) no dia 11 de setembro às 14h20 CEST (Sala B da Kulturhaus). Ela será acompanhada por Andrea Vanderhoff, diretora de Tecnologia e Sustentabilidade da Qore®, os fabricantes do QIRA®, um 1,4-butanodiol de próxima geração (também conhecido como BDO) feito de milho dentado (dent corn) renovável anualmente. Sua apresentação compartilha o caminho do desenvolvimento para a comercialização da fibra LYCRA® bioderivada feita com QIRA®.

“Em breve, quase 70% do conteúdo da fibra LYCRA® será derivado de matérias-primas renováveis anualmente, o que pode reduzir a pegada de carbono da fibra LYCRA® em até 44%, de acordo com dados de uma avaliação de ciclo de vida (LCA)*”, disse Hegedus. “Essa solução sustentável deve oferecer um desempenho equivalente ao de nossa fibra original, ajudando a reduzir nosso impacto ambiental e o de nossos clientes”.

Alberto Ceria, profissional sênior de Desenvolvimento de Aplicações, e David Godshall, cientista sênior de P&D da The LYCRA Company, apresentarão “Pre- and Post-Consumer Recycling of LYCRA®” (Reciclagem Pré e Pós-Consumo da Fibra LYCRA®) no dia 11 de setembro às 15:55 CEST (Sala Kulturhaus B).

“O elastano é frequentemente visto como um contaminante na reciclagem têxtil, mas a The LYCRA Company se comprometeu a desenvolver soluções circulares que abordem essa questão”, disse Ceria. “Nossa apresentação descreve nosso desenvolvimento de tecnologias de reciclagem que transformam tecidos elásticos no fim de sua vida útil em elastano reciclado”.

*Estimativa da LCA de triagem Cradle-to-Gate para uma instalação representativa de fabricação de fibra LYCRA®, junho de 2022, preparada pela Ramboll Americas Engineering Solutions, Inc

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company é uma fornecedora líder global de soluções tecnológicas e de fibras para os setores de vestuário e cuidados pessoais, comprometida em oferecer produtos sustentáveis usando ingredientes reciclados renováveis, pré e pós-consumo que reduzem o desperdício e ajudam a preparar o terreno para a circularidade. Com sede em Wilmington, Delaware, Estados Unidos, é proprietária das marcas LYCRA ® , LYCRA HyFit ® , LYCRA ® T400 ® , COOLMAX ® , THERMOLITE ® , ELASPAN ® , SUPPLEX ® e TACTEL ®. A The LYCRA Company agrega valor aos produtos de seus clientes oferecendo inovações exclusivas que atendemànecessidade do consumidor de conforto e desempenho duradouro. Saiba mais em lycra.com.

LYCRA ® é uma marca comercial da The LYCRA Company.

QIRA ® é uma marca comercial da Qore ® .

