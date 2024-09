Jukka Nihtilä hoje se juntouàSisvel como chefe da função de desenvolvimento de negócios da firma.

Jukka Nihtilä, Head of Business Development, Sisvel (Photo: Business Wire)

Anteriormente chefe de desenvolvimento de negócios, multimídia e novos segmentos da Nokia Technologies, Nihtilä é altamente reconhecido como uma figura importante no mercado global de transações de patente e foi recentemente nomeado como um dos principais estrategistas de propriedade intelectual (PI) do mundo pela IAM.

Nihtilä trabalhará no escritório da Sisvel em Barcelona com a ampla missão de identificar novas oportunidades de negócios e impulsionar as oportunidades existentes, enquanto garante que a firma possa aproveitar ao máximo o conhecimento e as habilidades da sua equipe altamente talentosa.

"Estou contente de me juntaràSisvel em um momento tão importante", ele afirmou. "A firma tem uma reputação forte por suas abordagens flexíveis e inovadoras no que diz respeito a lidar com os desafios colocados por um mercado de tecnologia cada vez mais complexo e criou programas de licenciamento de sucesso com um leque de empresas e instituições de pesquisa brilhantes. Estou na expectativa de construir essas fundações com meus novos colegas para identificar ainda mais oportunidades para a firma e seus parceiros".

"Trazer o Jukkaàequipe é outro forte indicativo da ambição da Sisvel e sua habilidade de atrair o melhor que o mercado tem a oferecer", afirmou o presidente da Sisvel, Mattia Fogliacco. "Estamos orgulhosos de sermos a maior e mais antiga operadora de pool de patentes da Europa, mas não vamos parar por aí. Pelo contrário, estamos determinados em ter uma operação ainda mais dinâmica e empresarial, para que permaneçamos na vanguarda das mudanças que o nosso mercado está atualmente passando. Nosso objetivo é moldar o futuro e, com essa experiência profunda e o fantástico histórico de sucesso, estou confiante que o Jukka desempenhará um papel grande no que diz respeito a nos ajudar a fazer isso".

Sobre a Sisvel

A Sisvel é impulsionada pela crença na importância da colaboração, da engenhosidade e da eficiência para suprir as necessidades dos detentores de patentes e daqueles que desejam acessar suas tecnologias. Em um mercado complexo e em constante evolução, nosso princípio orientador é criar condições equitativas com o desenvolvimento e a implementação de soluções de comercialização flexíveis e acessíveis.

Sisvel | We Power Innovation

www.sisvel.com

https://www.linkedin.com/company/sisvel-group

