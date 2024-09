Grupo Bertolini celebra 55 anos de história

O grupo Bertolini, indústria dos setores de móveis, metalurgia, logística e sistemas de armazenagem, com sede em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, comemora 55 anos de trajetória. Em agosto, em sua matriz, a empresa realizou confraternização com os colaboradores e recebeu convidados para visita às instalações. Também houve comemorações nas unidades de Colatina, que em 2024 festeja dez anos de implantação, e de Cabo de Santo Agostinho (PE). Além disso, as unidades em outros países também têm festividades. A celebração do aniversário do grupo Bertolini inclui uma agenda de atividades que vai se estender até o final deste ano.

Com seis marcas de negócios que abastecem o mercado brasileiro e 25 países para os quais exporta, o grupo Bertolini faturou cerca de R$ 700 milhões em 2023 e projeta crescimento de 15% neste ano. A empresa contabiliza 62% de aumento nos negócios na última década.

Para o CEO da Bertolini, Evandro Boscardin, é uma trajetória de legado, transformação e futuro. “Nosso compromisso é preservar o legado da família Bertolini, mantendo vivos os princípios e valores que nos guiam, enquanto olhamos para o futuro, nos adaptando às demandas do mercado e dos nossos clientes”, afirma. “Acreditamos que a transformação é fundamental e, por isso, investimos no desenvolvimento das nossas pessoas, que são essenciais para a criação de negócios sustentáveis”, acrescenta.

Uma história e duas gerações

Um dos fundadores do grupo, Antonio Bertolini fala sobre o significado da data: “É gratificante uma empresa familiar chegar aos 55 anos. E temos que pensar nas futuras gerações. Nossa governança está trabalhando para pensar nessa perpetuidade. Fazendo as coisas de forma planejada, com visão de futuro, a empresa se eterniza. Tudo passa por pessoas, e chegaremos lá. Que venham mais 110 anos.”

“Sinto-me muito feliz por ter conseguido participar desde o início e ver a empresa ter essa continuidade. Principalmente, ver pessoas da segunda geração da família nesse processo”, afirma o também fundador, Henrique Bertolini. Ele resume a expectativa para os próximos anos: “Tenho a certeza de que teremos bons dias pela frente e com resultados alcançados”.

Parte da segunda geração da família, Artur Bertolini diz que é um orgulho comemorar essa história. “Temos o desafio de manter e ampliar o legado deixado por meu pai e meus tios, conduzindo os negócios com ética, inovação e sustentabilidade. Acreditamos que podemos manter viva a chama do empreendedorismo que sempre caracterizou nossa família, e evoluir com as dificuldades e as conquistas. Somos uma família unida, pronta para escrever novas histórias, garantindo que as futuras gerações tenham ainda mais orgulho de nossas raízes", afirma.

Empresa fundada por cinco irmãos

O grupo Bertolini começou a ser estruturado a partir da Metalúrgica Bertolini Ltda, fundada em 1969 pelos cinco filhos de Francisco Bertolini e sua esposa Ana, motivados pelo exemplo e pela determinação do pai. Como toda organização em sua fase inicial, a empresa enfrentou desafios, prosperando ao longo dos anos. Desde o início, a empresa buscou inovar, começando pelo lançamento das primeiras cozinhas de aço e depois utilizando MDF em escala industrial.

Com o passar dos anos, a Bertolini expandiu operações e diversificou a produção, ingressando em novos segmentos e mercados, no Brasil e internacionalmente. Ao longo desse processo de expansão, surgiram novas marcas que se tornaram pilares da Bertolini.

Novas tecnologias e inovação

Desde 2020, o grupo trabalha em contextos cada vez mais digitais, com focos em ecossistemas, em modelos de negócios e em uma nova etapa de inovação, com estímulo ao empreendedorismo e à criatividade.

Para a empresa, é preciso olhar para as necessidades dos clientes e pensar sobre o futuro dos segmentos onde está inserida, em cadeias de suprimentos cada vez mais ágeis e adaptáveis, em novas tecnologias, robótica, novos materiais e levando em conta mudanças de comportamentos de consumidores.

O grupo em números:

Faturamento de aproximadamente R$ 700 milhões em 2023;

Mais de 1,1 mil empregados diretos;

Mais de 120 mil metros de área construída;

Exporta para mais de 25 países;

110 caminhões de frota própria;

Mais de 500 toneladas de chapas de madeira reflorestadas manufaturadas/mês;

Mais de 4,2 mil toneladas de aço manufaturadas/mês.

Website: https://www.bertolini.com.br/home