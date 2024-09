Kinaxis Inc. (TSX:KXS), líder mundial em orquestração de cadeias de fornecimento completas, está hoje respondendo a uma carta do Daventry Group, um acionista ativista, para que a empresa inicie um processo de venda.

A Kinaxis interage de modo rotineiro com acionistas e recebe seus comentários, incluindo o Daventry Group, com quem a empresa se reuniu em 28 de agosto. A Kinaxis está desapontada com o Daventry devido a ter optado por publicar sua carta com demandas por um processo de venda, em vez de continuar discutindo seus pontos de vista em particular com a empresa.

A Kinaxis tem um histórico comprovado de sucesso e uma reputação em oferecer excelência a clientes e acionistas. A Kinaxis é líder de mercado em orquestração de cadeias de fornecimento orientada por IA com sua plataforma completa Maestro, e dez vezes líder no Gartner's Supply Chain Planning Solutions Magic Quadrant. A empresa continua ampliando sua plataforma para captar ainda mais do mercado de software de gestão de cadeias de fornecimento em US$ 16 bilhões.

O Conselho Administrativo irá analisar a carta do Daventry Group e não pretende fazer mais comentários, a menos e até que o Conselho tenha aprovado um curso de ação específico e/ou a Empresa tenha determinado que divulgação adicional é adequada ou exigida por lei.

