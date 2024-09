Oerlikon, líder em tecnologia de superfície e soluções de fabricação aditiva, sente o prazer de anunciar sua participação na IMTS 2024. A Oerlikon irá apresentar sua ampla gama de soluções de superfície sustentáveis ??sob o tema "Seja inspirado por nossa tecnologia", incluindo o mais recente revestimento PVD BALINIT® ALCRONA EVO para operações de metalurgia universal com produtividade 30% maior. Outro destaque será a divulgação da nova tecnologia PVD Arc em uma demonstração de realidade virtual.

The evolution of a globally established PVD coating for a wide range of applications in the metalworking industry: the latest coating, BALINIT ALCRONA EVO, offers more than 30% better performance than its predecessor. (Image: Oerlikon Balzers)

Os participantes estão convidados a visitar o estande da Oerlikon no International Manufacturing Technology Show (IMTS), um evento importante no setor metalúrgico que ocorre de 9 a 14 de setembro no McCormick Place, Chicago, IL.

BALINIT® ALCRONA EVO: Evolução de um revestimento AlCrN amplamente utilizado em metalurgia

BALINIT ®ALCRONA EVO é a terceira geração deste revestimento da Balzers, que é resistente ao desgaste e oferece mais de 30% de produtividade, sendo maior em aplicações universais de corte e conformação, sobretudo corte de engrenagens. Seu melhor desempenho de ferramentas contribui para práticas sustentáveis de fabricação, que reduzem a necessidade de frequentes substituições de ferramentas e minimizam o impacto ambiental. O revestimentoàbase de AlCrN é versátil e adequado para uma ampla gama de aplicações, estando disponível em todo o mundo com a mesma alta qualidade graças a um processo de revestimento consistente utilizado em todos os lugares.

Nova tecnologia de revestimento PVD Arc será revelada com uma demonstração de realidade virtual

A Oerlikon Balzers também irá propiciar uma prévia exclusiva de seu mais recente equipamento de revestimento PVD, com a nova tecnologia Arc que promete aumento de produtividade e melhor sustentabilidade. Os participantes da feira IMTS podem experimentar uma apresentação interativa de realidade virtual no estande, que oferece um vislumbre do futuro da tecnologia de revestimento PVD Arc.

Do pó metálicoàfabricação aditiva

As marcas Oerlikon Metco e Oerlikon AM completam o abrangente portfólio de superfícies que a Oerlikon oferece. A Oerlikon Metco é uma empresa-chave em soluções e equipamentos de pulverização térmica, fornecendo pós metálicos especializados integrais às operações da Oerlikon AM. A Oerlikon AM é especializada em fabricação aditiva de metais e atua como parceira de desenvolvimento de produtos para otimizar a produção de peças. Esta cooperação minimiza o desperdício de material e garante que componentes confiáveis ??e de alta qualidade possam ser produzidos para aplicações cruciais em diversos setores.

Serviços abrangentes no mundo das soluções de superfície

Os visitantes do IMTS terão a oportunidade de explorar o extenso portfólio de soluções de superfície da Oerlikon, obtendo informações sobre como estas tecnologias podem aperfeiçoar seus processos de fabricação.

Ao oferecer pós metálicos de fabricação aditiva, fabricação aditiva de componentes e tratamentos de superfície avançados, incluindo revestimentos PVD, CVD e de pulverização térmica, a Oerlikon oferece soluções de fabricação avançadas e personalizadas para as indústrias automotiva, espacial, aeroespacial, de semicondutores e outras.

Data: 9 a 14 de setembro de 2024 | Chicago, EUA | Prédio Oeste, Nível 3, Estande: 432261

Sobre a Divisão de Soluções de Superfície da Oerlikon

A Oerlikon é líder mundial em oferecer soluções e serviços de fabricação aditiva e de superfície. A divisão oferece um extenso portfólio de tecnologias, equipamentos, componentes e materiais de fabricação aditiva, de película fina e pulverização térmica líderes de mercado. Redução de emissões no transporte, longevidade e desempenho maximizados de ferramentas e componentes, maior eficiência e materiais inteligentes são marcas registradas de sua liderança. Pioneira em tecnologia há décadas, a divisão atende clientes com soluções padronizadas e personalizadas em uma rede mundial com mais de 170 locais em 37 países.

Com suas marcas de tecnologia Oerlikon Balzers, Oerlikon Metco e Oerlikon AM, a divisão Oerlikon Surface Solutions se concentra em tecnologias e serviços que melhoram e maximizam o desempenho, a função, o design, a confiabilidade e a sustentabilidade, sendo vantagens inovadoras e revolucionárias para clientes nos setores automotivo, de aviação, ferramentas e geral e nos mercados de luxo, médico, semicondutores, geração de energia, petróleo e gás.

A divisão faz parte do Oerlikon Group (SIX: OERL), de capital aberto, com sede na Suíça, que tem mais de 12.600 funcionários e gerou CHF 2,7 bilhões em receita em 2023.

Para mais informação, acesse: www.oerlikon.com/surface-solutions

