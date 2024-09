Inovação em energia solar marca Intersolar 2024

A Intersolar South America, o maior evento de energia solar da América Latina, reuniu este ano os principais players do setor para discutir e apresentar inovações tecnológicas no campo da energia renovável no Brasil e no mundo. Durante o evento, a SolarVolt anunciou o lançamento do modelo BOT (Build, Operate, Transfer). Esse modelo busca aumentar a economia das empresas que já participam do Mercado Livre de Energia ao combinar essa solução com a energia solar fotovoltaica.

O que é o modelo BOT (Build, Operate, Transfer)?

O modelo BOT (Build, Operate, Transfer) é uma modalidade em que uma usina solar é construída e operada por investidores durante um período pré-determinado, que varia entre 12 e 20 anos. Durante esse tempo, o cliente usufrui dos benefícios energéticos desde o início da operação, sem a necessidade de investimento inicial. Após o término do período de operação, a propriedade do sistema é transferida ao cliente, que passa a ter uma fonte de energia renovável a longo prazo, sem custos adicionais.

Crescimento do Mercado Live de Energia no Brasil

Cada vez mais empresas no Brasil estão migrando para o mercado livre de energia. Apenas em janeiro de 2024, 2.168 empresas comunicaram às suas distribuidoras que estão deixando o mercado regulado. No total, 34.430 empresas já decidiram se tornar consumidores livres entre 2024 e 2025. Esses dados foram divulgados pela ABRACEEL (Associação Brasileira de Comercializadores de Energia Elétrica), com base em informações da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Esse aumento na migração se deve a uma mudança recente na legislação. Com a Portaria 50/2022, pequenas e médias empresas do Grupo A foram autorizadas a migrar para o mercado livre a partir de janeiro deste ano. Embora o mercado livre exista há mais de 20 anos, anteriormente estava disponível apenas para grandes empresas. Das 34,4 mil empresas que decidiram migrar para o mercado livre, 95% (29.909) têm um consumo de energia abaixo de 500 kV, ou seja, são pequenas e médias empresas com gastos de energia acima de R$ 10 mil por mês.

Benefícios da combinação entre o BOT e o Mercado Livre de Energia

O BOT Energia Solar Fotovoltaica lançado pela SolarVolt permite que clientes que já adotaram o Mercado Livre de Energia possam economizar ainda mais. No modelo BOT, uma usina solar é construída e operada por investidores, e os clientes começam a usufruir dos benefícios energéticos desde o início da operação. Após um período que varia entre 12 a 20 anos, a propriedade do sistema é transferida ao cliente, garantindo uma fonte de energia renovável a longo prazo, sem custos adicionais.

A combinação das vantagens do Mercado Livre de Energia com a geração de energia solar fotovoltaica proporciona uma economia adicional para as empresas, além de contribuir para uma matriz energética mais sustentável. “O modelo BOT que estamos lançando amplifica os benefícios do Mercado Livre de Energia e oferece uma solução de longo prazo que é financeiramente vantajosa e ambientalmente responsável,” afirma Gabriel Guimarães, diretor comercial e sócio da SolarVolt.

O lançamento do BOT durante a Intersolar 2024 reflete o compromisso da SolarVolt com o desenvolvimento de soluções energéticas no Brasil. O modelo BOT oferece uma alternativa para que empresas ampliem suas economias e explorem novas formas de eficiência no uso da energia.

Website: https://www.solarvoltenergia.com.br/