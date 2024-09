Marca pretende ajudar mulheres com comunicação não verbal

No último dia 29 de agosto, a Brie, empresa que atua no ramo de alfaiataria feminina, promoveu o pré-lançamento da brie + BA5S, que pretende auxiliar mulheres com a comunicação não verbal, que dispensa o uso de palavras faladas ou escritas. A marca é resultado da parceria com o estilista Thiago Bastos.

No site da brie + BA5S, as usuárias poderão fazer um teste rápido para descobrir qual é o seu perfil dentre os cinco principais. Além disso, as mulheres poderão se inscrever para receber dicas e sugestões de peças da coleção que se adequam ao seu perfil. Segundo estimativa divulgada pela empresa, acredita-se que existam em torno de onze biotipos de corpos femininos no mundo, dos quais, nove podem estar presentes no Brasil.

Com o lançamento, a empresa apresenta uma coleção criada com modelagens projetadas para atender aos cinco principais biotipos femininos do Brasil. Bastos, que também é consultor de imagem, explica que o serviço acontece como resultado de um contato intenso e interativo com o cliente na escolha e na elaboração das roupas.

Thiago Bastos possui formação em Moda pela FIDM de Los Angeles, nos Estados Unidos, e soma diversos cursos na Saint Martins de Londres (Reino Unido). Além disso, possui mais de vinte anos de experiência à frente de marcas como Zoomp e Calvin Klein e realiza consultoria de imagem pessoal para empresários e empreendedores.

“Atuamos com o conhecimento de neurociência, que é o estudo do comportamento humano e arquivo ancestral. Depois de fazer o teste em nosso site para descobrir qual é o seu biotipo, a interessada passa a receber mensalmente dicas de compras e estratégias para alcançar seus objetivos, sejam eles profissionais ou pessoais”, diz Bastos.

A título de exemplo, o estilista afirma, a partir de estudos internos, que mulheres que possuem proporção de ombro bem menor do que o quadril “geralmente têm maior dificuldade em dizer ‘não’, e tendem a reclamar que não são respeitadas ou levadas a sério”. Segundo ele, “isso é explicado pelo estudo das proporções do ombro, que é interpretado pelo nosso cérebro como sinal de independência, força, agressividade e segurança”.

Bastos conta que, para resolver um caso como esse, a alfaiataria apresenta opções de peças que visualmente alongam a linha do ombro: “Às vezes, é apenas um recorte, usar cores mais claras e vibrantes, e alguns ajustes na construção da peça”.

De acordo com o consultor de imagem, o contato com as clientes deve acontecer por meio de e-mails e vídeos que explicam cada caso para cada biotipo. “Além disso, planejamos sortear consultorias pessoais por vídeo e em grupo”, revela.

Moda e neurociência são aliadas das mulheres

O cocriador da brie + BA5S destaca que a neurociência é o estudo do sistema nervoso e suas funcionalidades, que permeiam o comportamento humano. “A moda é o estudo das proporções, cores, formas e como podemos nos vestir para nos sentirmos bem”, afirma. “Quando usamos nosso tripé: neurociência, moda e biotipos, respeitando o estilo pessoal e objetivos da pessoa, podemos criar uma nova marca pessoal e narrativa, uma nova forma de comunicação não verbal, o que pode ser um transformador social”, explica.

Bastos ressalta que o cérebro humano “lê” as nuances e formas, que são associadas ao conhecimento adquirido de seus ancestrais: “Ou seja, nossos corpos e proporções comunicam. Ao utilizar este conhecimento como ferramenta na criação de uma marca de roupas inclusiva, é possível promover transformações sociais”.

Para concluir, o consultor de imagem conta que a brie + BA5S nasceu para ajudar as mulheres brasileiras que buscam expressar da melhor forma possível quem são, aceitando seus corpos e, ao mesmo tempo, usando todas as ferramentas disponíveis para alcançarem seus objetivos e concretizarem seus sonhos.

Para mais informações em relação a cada biotipo, basta acessar: http://www.briebass.com.br