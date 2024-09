A CNE Direct, Inc. (nome fantasia: “illumynt”) tem o prazer de anunciar o retorno de Paul Knight como CEO da empresa global de comércio, serviços e soluções ITAD (Gestão de Descarte de Ativos de TI). Agora em seu 23º ano de negócios, essa mudança faz parte de uma reestruturação da illumynt para dar inícioàsua próxima fase de iniciativas de crescimento estratégico. Knight cofundou a empresa em 2002 e foi o CEO da empresa durante a maior parte de sua história, atuando continuamente como presidente desde o início. Knight está retornando no momento em que a empresa se volta para uma maior expansão global, novas ofertas de serviços e um foco no fornecimento de resultados líderes de mercado para seus clientes e parceiros.

“Estou animado por retornar como CEO e ansioso para trabalhar com nossa equipe de classe mundial e ter a chance de passar mais tempo com nossos clientes e parceiros ao redor do mundo para executar nossos novos planos estratégicos de crescimento”, disse Knight.

Além do retorno de Knight, a empresa também está anunciando as seguintes medidas hoje:

Contratação de um novo vice-presidente de Engenharia, Gavin Wilson. Anteriormente na Reconext. Gavin tem mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de soluções sofisticadas de teste, reparo e recuperação de valor para clientes de todas as partes do mundo.

Joe Conway foi promovidoàfunção de vice-presidente de Soluções. Joe exerceu forte liderança na análise, precificação e integração de grandes programas globais para a illumynt, gerenciando equipes multifuncionais para fornecer resultados direcionados.

Assinatura de um compromisso estratégico com a empresa de consultoria ITAD Circular Integrity, liderada pelo fundador e CEO Todd Zegers, ex-vice-presidente Global de ITAD e Logística Reversa da Ingram Micro. A Circular Integrity trabalhará em estreita colaboração com a equipe de gestão sênior da CNE para acelerar o crescimento e a diversificação.

Expandindo nossa presença global, a illumynt está em processo de abertura de três novas instalações em Franklin, Massachusetts, nos EUA, em Cork, na Irlanda e na Tailândia.

