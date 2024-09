Esri, líder mundial em inteligência de localização, anunciou hoje a publicação do Python Scripting for ArcGIS Pro, 3ª edição, e do Advanced Python Scripting for ArcGIS Pro, 2ª edição. Ambos os livros incluem pontos úteis a serem lembrados, termos-chave e perguntas de revisão no final de cada capítulo. Também é possível consultar dados complementares e tutoriais on-line.

Projetado para pessoas com experiência limitada em programação ou em scripts, o Python Scripting for ArcGIS Pro revela o poder do Python com instruções fáceis de seguir. Ele começa com os fundamentos da programação Python e, em seguida, se aprofunda em como criar scripts Python que trabalham com dados espaciais no ArcGIS Pro. O livro também aborda como usar ferramentas de geoprocessamento; descrever, criar e atualizar dados; e executar tarefas especializadas. Ele inclui instruções passo a passo, exemplos práticos e orientação perspicaz para criar scripts que automatizarão e melhorarão os fluxos de trabalho do ArcGIS Pro.

Para aquelas pessoas que têm uma boa base em Python, o Advanced Python Scripting for ArcGIS Pro explora como desenvolver scripts em ferramentas e notebooks compartilháveis, usar pacotes de terceiros e aprender outras tarefas mais especializadas. Entre os principais tópicos abordados estão a criação de funções e classes personalizadas; a criação de scripts especializados usando o ArcPy; a criação de ferramentas de script Python e caixas de ferramentas Python; o gerenciamento de pacotes e ambientes Python; a migração de scripts do Python 2 para o 3; NumPy, Pandas e Matplotlib; e a criação e uso de notebooks.

O autor de ambos os livros, Dr. Paul A. Zandbergen, é professor da Vancouver Island University (Canadá), onde ministra cursos de introduçãoàtecnologia do sistema de informações geográficas (GIS), análise e modelagem espacial, estatística espacial e programação GIS. Sua pesquisa recebeu financiamento da National Science Foundation, do National Institute of Justice e do National Institutes of Health. Ele já publicou mais de 50 artigos e capítulos de livros nesse campo, e é o autor das edições originais do Python Scripting for ArcGIS Pro e do Advanced Python Scripting for ArcGIS Pro.

Python Scripting for ArcGIS Pro, 3ª edição, está disponível nas versões física (ISBN: 9781589488014, US$ 99,99) e eletrônica (ISBN: 9781589488021, US$ 99,99). Advanced Python Scripting for ArcGIS Pro, 2ª edição, está disponível nas versões física (ISBN: 9781589488038, US$ 99,99) e eletrônica (ISBN: 9781589488045, US$ 99,99). Esse livro pode ser obtido na maioria dos comércios varejistas on-line do mundo todo. Os comércios varejistas interessados podem entrar em contato com o distribuidor de livros da Esri Press: Ingram Publisher Services.

