A AvaTrade, uma das maiores corretoras multirregulamentadas do mundo e com o maior histórico no setor financeiro, recebeu autorização da Superintendência Financeira da Colômbia (SFC) para operar na país. Este marco permiteàempresa garantir que suas operações na Colômbia satisfaçam os mais altos padrões regulatórios.

"A SFC tomou excelentes medidas para liderar a vigilância de nosso setor na América Latina. Nossa autorização permite que os operadores colombianos obtenham opções mais seguras, monitoradas e claras ao participar dos mercados financeiros internacionais", afirmou Jeffrey Navarro, Diretor Regional da AvaTrade na América Latina.

A AvaTrade, reconhecida mundialmente por sua oferta robusta de produtos e serviços financeiros, proporciona aos operadores colombianos uma excepcional experiência de investimento, com foco em tecnologia, atendimento ao cliente, educação e segurança.

"Somos uma empresa dedicada a oferecer a nossos clientes a melhor experiência de negociação possível. Investimos intensamente em tecnologia avançada, atendimento ao cliente de alta qualidade, programas educacionais e sólidas medidas de segurança para garantir que nossos clientes operem em um ambiente seguro e eficiente", destacou.

Conforme explica, os fundos dos clientes são administrados em contas segregadas, que garantem a máxima proteção. A empresa investe continuamente em tecnologia de ponta para oferecer plataformas de negociação rápidas, seguras e fáceis de usar. Isto inclui aplicativos móveis e ferramentas de análise avançadas para melhor experiência de negociação.

"Ao reconhecer a importância da educação financeira, oferecemos diversos recursos educacionais na AvaTrade, incluindo seminários online, tutoriais e artigos, criados para ajudar os operadores a aprimorar suas competências e conhecimentos", acrescentou Navarro.

A empresa oferece condições de negociação altamente competitivas, com 'spreads' baixos e sem comissões ocultas, permitindo aos operadores maximizar seus lucros e operar em um ambiente justo e transparente. Sendo regulamentada em várias jurisdições em todo o mundo, a empresa aplica os mais altos padrões internacionais em suas operações na Colômbia, que concedem a tranquilidade de trabalhar com uma corretora confiável e experiente.

Segundo Navarro, a chegada da AvaTrade ao país é parte do plano de expansão mundial em termos de regulamentação, ativos disponíveis, melhor experiência do cliente e novos serviços. "Um grande exemplo é nosso recente lançamento de mercados futuros onde os clientes podem negociar em um mercado mais avançado com nossa tecnologia."

Desde sua criação, a empresa vem trabalhando para se consolidar como líder mundial em operações online. Seu foco sempre foi oferecer um ambiente confiável, orientado ao usuário e regulamentado em seis continentes, conquistando a confiança e a fidelidade de centenas de milhares de operadores ao redor do mundo.

Os números falam por si: a AvaTrade tem atualmente mais de 200.000 operadores registrados que realizam mais de dois milhões de negociações por mês. Uma das chaves do sucesso tem sido o compromisso com a segurança e o atendimento ao cliente.

Para mais informação, acesse: https://www.avatrade.es/about-avatrade/why-avatrade/regulation

Sobre a AvaTrade

A AvaTrade foi fundada em 2006 com o objetivo de aumentar a confiança de nossos clientes em realizar operações online. Beneficiar seus clientes sempre foi uma prioridade, fundamentada em valores essenciais como integridade e inovação.

A empresa oferece uma ampla gama de instrumentos (como corretores Forex), várias plataformas e serviços de alto nível que garantem uma agradável experiência de negociação em bolsa com o suporte de corretores regulamentados e premiados em diversas ocasiões. Relatado pela responsável de mídia da AvaTrade na América Latina, Clara Robayo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240829500338/pt/

Daniel Levy, Alfie Green

Finn Partners pela AvaTrade

E-mail: AvaTrade@finnpartners.com

Tel.: +44 20 70468354