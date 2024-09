Esri, líder mundial em inteligência de localização, anunciou hoje a publicação do livro Mapeando as Profundezas: Inovação, Exploração e o Mergulho de uma Vida.

O novo livro da oceanógrafa Dra. Dawn Wright detalha a viagem histórica de 2022 que a converteu a primeira pessoa negra a visitar o Challenger Deep na Fossa das Marianas, o lugar mais profundo e inexplorado da Terra, mais de 10.000 metros abaixo da superfície do Oceano Pacífico.

Atualmente, sabemos menos sobre o fundo do oceano do que sobre a superfície da lua. Apenas um quarto do fundo do mar foi mapeado em alta resolução até o momento, e como cientista e exploradora oceânica, a Dra. Wright assumiu a missão de mudar isto.

Com prefácio da geóloga marinha, Kathryn Sullivan, a primeira mulher americana a caminhar no espaço, Mapeando as Profundezas leva os leitores a uma aventura que mostra a perseverança e a inovação necessárias para a exploração oceânica. Com foco no histórico mergulho da Dra. Wright, sua jornada pessoal e a tecnologia de ponta que possibilitou a expedição, o livro ressalta a importância crucial de mapear o oceano e seu profundo impacto no futuro do planeta. Da fascinante história do Challenger Deep e seus exploradoresàdiversa vida marinha que reside nele, Mapeando as Profundezas é uma combinação de história, fatos fascinantes e belas imagens.

Como cientista chefe da Esri, a Dra. Dawn Wright auxilia no fortalecimento da base científica para o software e serviços da Esri, enquanto representa a Esri para a comunidade científica. Especialista em geologia marinha, com mergulhos submersíveis recordes em Alvin (no East Pacific Rise), Pisces V e Limiting Factor (no Challenger Deep), também é autora e contribuiu para algumas das literaturas mais definitivas sobre GIS marinho.

Mapeando as Profundezas está disponível em formato de bolso (ISBN: 9781589487888, US$ 26,99) e como e-book (ISBN: 9781589487895, US$ 26,99). Este livro pode ser adquirido na maioria dos varejistas online ao redor do mundo. Os varejistas interessados ??podem entrar em contato com a distribuidora de livros Esri Press, Ingram Publisher Services.

