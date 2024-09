Escassez de mão de obra gera oportunidades na Alemanha

Amelie Constant, ex-diretora do Instituto de Economia do Trabalho – Bonn, Alemanha (IZA) no artigo Germany's Immigration Policy and Labor Shortages relatou que a escassez de mão de obra qualificada na Alemanha é atribuída a vários fatores, incluindo o envelhecimento da população, baixas taxas de natalidade e a inadequação entre as habilidades dos trabalhadores disponíveis.

O artigo descreve que o mercado de trabalho alemão enfrenta desafios significativos com a redução da força de trabalho, que de 50 milhões de trabalhadores ativos em 2008, poderá cair para 32,6 milhões até 2060. A baixa taxa de fertilidade que oscila entre 1,2 a 1,4 filhos por casal, uma das menores da Europa, agrava ainda mais essa situação exigindo políticas públicas urgentes de incentivo à natalidade e imigração qualificada.

Conforme o Escritório Federal de Estatística Alemão (Destatis), a taxa de natalidade atingiu 1,35 filhos por mulher no segundo semestre de 2023. Esta taxa está muito abaixo da necessária para a reposição sustentável da população que seria de 2,1 filhos por mulher segundo a FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz.

O número de nascimentos na Alemanha foi, portanto, 5,6% menor comparativamente à média dos anos de 2019 a 2021 com declínio de 7,1% em relação a 2021. Além disso, as taxas de natalidade atingiram níveis baixos semelhantes aos primeiros trimestres de cada um dos anos de 2006 a 2013.

Imigração como solução e oportunidades de trabalho na Alemanha

O relatório do Instituto de Economia Alemão IW labor market forecast 2027: Immigration can compensate for ageing reforça a importância da imigração como uma solução para a escassez de trabalhadores qualificados. Sem mudanças significativas, a previsão é de que a escassez de trabalhadores na Alemanha continue a crescer até 2027. O relatório sublinha que a imigração é vista como uma solução crucial e enfatiza a necessidade de políticas eficazes para atrair e integrar esses imigrantes no mercado de trabalho alemão.

A professora e escritora Regina da Silva, membro da Academia Luziense de Letras e Artes de Santa Luzia-MG atualmente residente em Tübingen (Tubinga) na Alemanha, compartilha a experiência como imigrante: “Hoje, a Alemanha passa por uma crise de mão de obra e por isso se tornou um país cheio de oportunidades. Ando pelas ruas de Tübingen e observo muitos estabelecimentos oferecendo vagas de emprego, às vezes o ônibus ou o trem é cancelado por falta de motorista. Uma padaria no centro da cidade fechou por falta de funcionários e em todos os setores procura-se por trabalhadores. Vale lembrar que a Alemanha é um dos países que melhor paga salários na Europa e oferece muitos benefícios sociais. O idioma alemão pode ser um desafio no início, mas com disciplina e dedicação se chega longe”.

Bolsas de estudo e oportunidade profissionais na Alemanha

Para aqueles que buscam estudar na Alemanha, o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) oferece uma das maiores plataformas de bolsas de estudo, cobrindo desde as mensalidades até o seguro-saúde e custos de viagem. Estudantes estrangeiros que desejam trabalhar na Alemanha após a conclusão dos estudos encontram no DAAD um aliado fundamental para alavancar carreiras.

A Bundesagentur für Arbeit é uma das principais agências governamentais responsável pelo mercado de trabalho na Alemanha. Esse portal fornece informações sobre como trabalhar na Alemanha, os setores com maior demanda por profissionais e como iniciar o processo de imigração.

A Importância de aprender alemão para o crescimento pessoal e profissional

Aprender alemão não só abre portas para o mercado de trabalho, como também oferece vantagens cognitivas significativas. O estudo de Martha G. Abbott The Benefits of Second Language Learning, mostra que aprender um novo idioma melhora habilidades linguísticas, fortalece a memória, a atenção e a capacidade de resolução de problemas, além de retardar o declínio cognitivo.

O escritor e economista Diercio Ferreira, franqueado da escola de idiomas Yázigi na unidade Pampulha em Belo Horizonte-MG, destaca que “a fluência em alemão é uma vantagem estratégica em processos seletivos e negociações internacionais, ampliando as possibilidades de emprego em empresas multinacionais e setores chave da economia global, como engenharia, tecnologia e finanças. Em suma, dominar o alemão é uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal e profissional, especialmente em um mundo cada vez mais interconectado”.

Website: https://yazigisantaluzia.com.br/