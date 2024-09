Econet promove live sobre impacto da Reforma Tributária no Simples Nacional

Nesta quinta-feira, 5 de setembro, a Econet realizará uma live no canal do YouTube @canaldaeconet, abordando os efeitos da Reforma Tributária no planejamento fiscal de micro e pequenas empresas. O evento online, intitulado "Planejamento Tributário: Antes e Depois da Reforma", contará com os especialistas Tácito Galvão, Pedro Fontes e Dani Falcão. Além de explicar as mudanças no Simples Nacional e em outros regimes tributários, os palestrantes apresentarão estratégias para que as empresas otimizem seus créditos fiscais. A programação da live inclui ainda uma sessão interativa de perguntas e respostas, permitindo que os participantes esclareçam dúvidas diretamente com os especialistas.

Juliano Garrett, CEO da Econet, enfatiza a importância de um planejamento antecipado por parte das empresas para adaptação ao novo cenário. "A Reforma Tributária está transformando a maneira como as empresas lidam com seus impostos, e se preparar para as mudanças será vital para a competitividade", destaca Garrett.

Ele enfatiza que, embora a Reforma Tributária traga desafios, ela também oferece oportunidades, como a maximização de créditos tributários. Por isso, um dos focos principais da live será a discussão sobre esses créditos, que permitem reduzir o montante dos impostos devidos. Os palestrantes irão explorar formas de identificar, aplicar e potencializar esses benefícios dentro do novo marco regulatório.

Juliano Garrett ressalta que a Econet tem investido na criação de conteúdos educativos e na realização de eventos como esta live para ajudar empresas a entenderem as complexidades das novas regras fiscais. “Nosso objetivo é capacitar os empresários e profissionais da área para poderem tomar decisões informadas e estratégicas, garantindo a sustentabilidade de seus negócios em um cenário de mudanças”, conclui Garrett.

Website: http://www.econeteditora.com.br