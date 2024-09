Cine Cataratas exibe documentário sobre os 50 anos da Itaipu

Entre os dias 8 e 11 de agosto, o Cine Cataratas JL recebeu 556 pessoas para assistir aos quatro primeiros episódios do documentário “Itaipu Binacional – 50 Anos de História”. Durante o período foram realizadas dez sessões, todas com entrada gratuita e direito a pipoca e refrigerante cortesia.



Na ocasião foram exibidos os episódios “Antes da explosão”, que retrata Foz do Iguaçu na década de 70, antes do início da construção da usina; “Estamos chegando”, que homenageia os operários; “Faça-se a luz”, sobre a produção de energia e a construção das primeiras máquinas; e “Arca de Noé”, que fala dos cuidados com a natureza, em especial a operação Mymba-Kuera. Cada episódio tem pouco mais de 15 minutos de duração.



Para o diretor da Nacional Inn Hotéis, Ricardo Aly, eventos como esse têm um impacto significativo na cena cultural de uma cidade, e, por consequência, no setor hoteleiro. “A realização de eventos culturais de grande porte, como o que ocorreu no Cine Cataratas JL, traz um dinamismo à cidade. Esses eventos não apenas atraem um público considerável, como também criam uma onda de entusiasmo e engajamento em torno da cultura local.”



Ele ressalta ainda que ao apresentar produções que celebram marcos históricos e culturais, como o documentário sobre a Itaipu, o patrimônio e a história da cidade se tornam mais acessíveis e relevantes para o público. “Sem sombra de dúvidas, isso é fundamental para fomentar o interesse e a valorização da cultura local.”



Aly afirma ainda que eventos como o realizado no Cine Cataratas são capazes de gerar uma movimentação intensa na cidade, com pessoas vindo de diversas localidades para participar da ocasião. “Isso resulta em uma demanda crescente por serviços de hospedagem, alimentação e transporte. Os hotéis e pousadas se beneficiam diretamente dessa movimentação, já que recebem um fluxo maior de hóspedes.”



O documentário, que já teve exibições para autoridades e colaboradores da usina, também foi apresentado em Curitiba (PR) e em Brasília (DF). “Creio que esse seja um momento oportuno para os estabelecimentos hoteleiros, que podem se destacar oferecendo experiências únicas e memoráveis para esses visitantes”, avalia o diretor.



“Eu também acredito que, além de beneficiar o setor hoteleiro, eventos como esse incentivam o desenvolvimento de outros setores da economia local. Restaurantes, lojas e empresas de transporte se veem igualmente beneficiados, uma vez que a presença de visitantes cria um ambiente propício para o crescimento e a diversificação das ofertas comerciais”, ressalta o empresário.



