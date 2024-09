Presente no Brasil há mais de meio século, a Panasonic do Brasil está implementando um ambicioso plano de expansão e reposicionamento da marca, visando consolidar-se como a mais desejada no mercado brasileiro até 2030. A empresa anunciou investimentos significativos na expansão de sua fábrica, modernização e ampliação do portfólio de produtos, além de lançamento em nova categoria e um planejamento publicitário estruturado. Para a empresa centenária e referência global em tecnologias inovadoras, o Brasil se destaca como um dos mercados mais promissores, tanto pelo seu tamanho quanto pelo potencial de crescimento. “O Brasil é uma peça-chave na nossa estratégia global, reafirmando nosso compromisso com inovação, eficiência energética e tecnologia de ponta, características da Panasonic”, destaca Hiroyuki Miyazaki, Presidente da Panasonic do Brasil e responsável por Excelência Operacional na América Latina.

Expansão em linha Branca - Em 2024, a Panasonic do Brasil anunciou um investimento de R$ 300 milhões até 2030 para expandir sua fábrica de linha branca em Extrema, sul de Minas Gerais, conhecida como a "fábrica verde" da marca, o maior investimento da Panasonic no Brasil nos últimos 10 anos. A expansão aumentou a área de produção para 80 mil m² e dobrou a produção de geladeiras até 2030, com um aumento de 20% no quadro de funcionários em Extrema. A primeira etapa da expansão trouxe novos produtos, como as geladeiras BB64 e BB65, que combinam economia energética, design sofisticado e tecnologia Freshfreezer. “Desde 2014, a Panasonic vendeu mais de 2,5 milhões de geladeiras no Brasil, economizando aproximadamente R$ 2 bilhões na conta de luz dos consumidores¹”, aponta Sergei Epof, Vice-Presidente de Appliances da Panasonic do Brasil.

Uma nova categoria - O Brasil é o maior mercado da América Latina, o que permite à Panasonic expandir e fortalecer sua marca em uma região de grande potencial econômico. Pioneira em tecnologias que facilitam o dia a dia e geram economia de energia, a empresa acaba de lançar o secador Nanocare no Brasil, ampliando sua atuação para o segmento de secadores de cabelo. No Japão, a marca detém mais de 40% de participação de mercado nessa categoria, com mais de 17 milhões de unidades vendidas globalmente desde 2005. O Nanocare oferece secagem e tratamento para cabelos e couro cabeludo, preenchendo uma lacuna no mercado brasileiro e complementando o amplo portfólio da Panasonic, que inclui geladeiras, micro-ondas, máquinas de lavar e uma linha de cuidados pessoais.

História e novo momento da marca - Fundada em 1918, a Panasonic Corporation tornou-se um conglomerado multinacional, oferecendo desde eletrônicos de consumo até soluções industriais e automotivas, e promovendo práticas sustentáveis e pesquisa em tecnologias avançadas. “Ao longo de mais de 100 anos, a Panasonic introduziu inovações como lâmpadas, baterias, rádios domésticos, videocassetes e TVs de plasma. Recentemente, desenvolveu baterias de íon-lítio em parceria com a Tesla, essenciais para popularizar os carros elétricos.

O novo momento da marca tem início com uma campanha de marketing 360º, protagonizada pela atriz Mariana Ximenes e que destaca as inovações tecnológicas da Panasonic.

A centenária japonesa Panasonic também anunciou sua participação como mantenedora da Japan House São Paulo, a partir de agosto de 2024, que tem como objetivo reforçar os atributos da Panasonic, como origem japonesa, inovação, autoridade em tecnologia, qualidade, design e elegância.



Saiba mais sobre a Panasonic: site www.panasonic.com/br





¹Cálculo feito a partir da economia dos modelos vendidos pela Panasonic em relação ao consumo mínimo exigido pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem para a classificação A, apenas no primeiro ano de uso. Resultado obtido aplicando tarifa média (adicionada de impostos) de R$ 0,78 – mesma tarifa utilizada no documento “SEI/Inmetro – 0948832 – Nota Técnica”.



Website: http://www.panasonic.com/br