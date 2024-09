Minissérie online orienta consumidores sobre travesseiros

A Altenburg, uma das maiores fabricantes de travesseiros da América Latina, com 1,3 milhão de itens por mês, resolveu mostrar aos consumidores, na prática, o que deve ser observado na hora de escolher um “companheiro de sono”, ou seja, um travesseiro. Com a “ALTêntico LAB”, uma minissérie de vídeos e conteúdos para as redes sociais, a empresa reproduz testes realizados, destaca as características e tecnologias dos seus travesseiros e ainda orienta os consumidores sobre questões importantes a serem consideradas tanto na hora da compra quanto para ao longo da vida útil do produto.

Interpretada pela personagem cientista do sono Mariana e por seus assistentes Julia e Fellipe, ALTêntico LAB é composta por cinco episódios curtos, que vão ao ar às quintas-feiras, no Instagram @altenburg.oficial e no canal do Youtube da marca. Entre os temas abordados estão: o tempo máximo de uso de um travesseiro - pensando na saúde e no bem-estar do usuário -, se deve-se ou não expor o item ao sol, quais problemas de saúde o uso indevido pode ocasionar, a relação do travesseiro com a qualidade do sono, os tipos de suporte existentes, entre outros.

“Encontramos nesse formato de conteúdo uma solução leve e divertida para tratar de assuntos que muitas vezes não ganham a devida atenção, mas que são fundamentais quando falamos na compra, no uso e na troca de um travesseiro”, ressalta Fellipe Barrossa, coordenador de Branding e Criação da Altenburg. Com uma linha composta por mais de 50 tipos, que atendem os mais diferentes perfis de público e formas de dormir, a Altenburg, enquanto marca, defende que o sono - momento em que um travesseiro é indispensável -, vai além de uma necessidade biológica.

“Quando repousamos, buscamos ter um sono tranquilo e reparador, capaz de restabelecer corpo e mente, para despertarmos totalmente revigorados e prontos para encarar positivamente mais um dia”, comenta Tiago Altenburg, presidente da empresa. “Acreditamos que podemos fazer a diferença não apenas no sono, mas na vida das pessoas, no ‘bem-estar e bem viver’, e é por isso que apostamos tanto nesses produtos, com investimento em matérias-primas diferenciadas e em pesquisas para assegurar uma qualidade ímpar aos nossos travesseiros”, completa Tiago.

Sobre a Altenburg

Com 102 anos no mercado têxtil, a Altenburg conta com uma ampla gama de produtos para cama, banho e decoração. A empresa comercializa mensalmente mais de 1,6 milhões de produtos para todo o Brasil e América Latina. Possui mais de dez mil pontos de venda e 17 lojas atualmente, sendo 16 próprias e uma franquia. Recentemente, em julho de 2024, lançou seu novo e-commerce, www.altenburg.com.br, com navegação até três vezes mais rápida em relação ao site anterior e novas funcionalidades, visando melhorar a experiência do cliente.

Ficha Técnica:

Nome da campanha: ALTêntico Lab

Direção de criação: Fellipe Barrossa

Criação: Paola Stefani da Silva

Planejamento: Time de criação interno Altenburg

Produtora do filme: Valvulado Filmes

Diretor: Pablo Cruz

Direção de Produção: Josi Silva

Cenografia: Claudio

Diretor de Fotografia: Leo Lira

Pós-produção: Larissa Laus

Produtora de Som: Estudio Euphonia

Locação: Tella Studio

