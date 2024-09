Cultivo de orquídeas em escritórios traz benefícios para a saúde

O comércio de orquídeas é um dos mais rentáveis do mundo. Segundo o relatório da Business Research Insight, de 2023, mercado global dessa espécie foi de US$ 292,6 milhões em 2021. Até 2030, deve atingir US$ 408,39 milhões em 2030, exibindo um crescimento anual de 3,67% durante o período de previsão.

A família Orchidaceous, que possui uma grande variedade de plantas com flores, inclui orquídeas como membros. São uma das duas maiores famílias de plantas com flores, juntamente com as Asteraceae. Existem cerca de 763 gêneros e 28.000 espécies atualmente reconhecidas na família das orquídeas.

As flores trazem inúmeros benefícios para qualquer lugar. No ambiente profissional, especialmente em escritórios, podem melhorar a qualidade do ar, estimular a produtividade e a criatividade, além de proporcionar uma decoração sofisticada sem exigir grandes cuidados.

Nesse cenário, o CEO e fundador da Giuliana Flores, Clóvis Souza, lista algumas vantagens de adotar as orquídeas no ambiente de trabalho:

Qualidade do ar

Conhecidas por sua capacidade de purificar o ar, as orquídeas removem toxinas e liberam oxigênio. Isso favorece a redução de sintomas de alergias e outros problemas respiratórios, contribuindo para um ambiente mais saudável.

Aumento da produtividade

Um estudo conduzido pela Universidade de Queensland, na Austrália, apontou que a presença de plantas no ambiente de trabalho pode melhorar o rendimento dos funcionários em até 15%. As orquídeas podem ajudar a reduzir o estresse e a fadiga mental, permitindo que colaboradores se concentrem melhor e sejam mais eficientes nas tarefas diárias.

Estímulo à criatividade

As cores vibrantes e as formas exóticas das orquídeas estimulam o pensamento criativo e geram insights para encontrar novas soluções. Um ambiente esteticamente agradável incentiva a inovação e o pensamento “fora da caixa”.

Bom humor

Ter plantas ao seu redor melhora significativamente o humor e a satisfação no trabalho. As orquídeas, em particular, têm um efeito calmante e criam um ambiente mais relaxante e agradável, elevando o bem-estar geral da equipe.

Decoração sofisticada

Devido à sua aparência sofisticada e elegante, as orquídeas são uma escolha popular para decoração. Elas adicionam um toque de classe e estilo ao escritório, tornando o espaço mais acolhedor e profissional. Além disso, são versáteis e complementam qualquer estilo.

Fácil manutenção

Apesar de sua aparência exótica, muitas variedades são surpreendentemente fáceis de cuidar. Elas requerem regas moderadas e luz indireta, o que as torna ideais para ambientes internos, incluindo escritórios. Com os cuidados adequados, as orquídeas podem florescer durante meses.

Conexão com a natureza

Levar orquídeas para o escritório ajuda a estabelecer uma conexão com a natureza, o que é especialmente benéfico em ambientes profissionais. Estudos mostram que a presença de elementos naturais tende a reduzir o estresse e melhorar a saúde mental, proporcionando uma sensação de tranquilidade e bem-estar.

