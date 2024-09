BOSS revela campanha com estrelas mundiais

Um elenco de estrelas formado por rostos novos, juntamente com alguns talentos familiares, dá vida ao novo capítulo da história da BOSS. O jogador de futebol britânico David Beckham aparece em sua primeira campanha desde o anúncio da parceria estratégica e de colaboração de design com a marca.

Junto com ele, o cantor e compositor nigeriano Burna Boy e o ator sul-coreano Lee Jong-suk se juntam ao elenco que conta também com a supermodelo brasileira Gisele Bündchen, além de Naomi Campbell e do tenista italiano Matteo Berrettini.

Desde o lançamento da campanha BeYourOwnBOSS, a BOSS tem defendido o apelo para que as pessoas levem uma vida autodeterminada, impulsionada pelo estilo e pela confiança. Para a próxima temporada de outono/inverno, a marca muda essa mensagem, levando-a um passo adiante, e declara "ter o poder para encontrar a voz interior e ser o próprio BOSS não é apenas um compromisso único: é para a vida toda."

Na nova campanha, os talentos - vestidos com os mais recentes estilos da BOSS - revelam seus próprios princípios orientadores ao longo da jornada de vida. O portfólio de Outono/Inverno 2024 da marca oferece opções completas para todas as ocasiões, adaptando-se às necessidades de um estilo de vida moderno.

Na campanha, cada talento individualmente coloca as regras de orientação no papel e na caneta. O ambiente elevado do escritório e os looks sob medida, bem como os visuais corporativos destacados em todo o design do cenário da campanha, são uma extensão do tema “CorpCore” visto pela primeira vez no desfile BOSS Outono/Inverno 2023 em setembro passado.

?O lançamento será apoiado por uma campanha de marketing de 360 graus amplificada por meio de publicidade externa em grande escala em 29 cidades importantes ao redor do mundo. On-line, a BOSS continua a envolver e construir uma comunidade de fãs com o lançamento do novo canal de transmissão no Instagram. Ao vivo, junto com a campanha de outono/inverno, a abordagem sempre ativa envolverá e desenvolverá ainda mais a base de fãs da BOSS na rede social. No Threads, a BOSS apresentará clipes de áudio backstage estrelando os principais talentos, enquanto enquetes e perguntas convidarão os fãs da BOSS a dar opiniões e aumentar o envolvimento, criando um burburinho em torno da campanha – que foi fotografada por Mikael Jansson, e contou com a direção criativa de Trey Laird e equipe Laird.

A nova coleção Outono/Inverno 2024 está disponível nas lojas e site BOSS em todo o mundo.

Website: https://www.hugoboss.com.br/boss