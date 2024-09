Lopes amplia presença na Zona Leste com nova sede no Tatuapé

O Grupo Lopes (LPS Brasil), uma das maiores imobiliárias da América Latina, anuncia a inauguração de uma nova sede administrativa e comercial no Tatuapé, bairro da Zona Leste de São Paulo. Com mais de quatro milhões de habitantes (dados do Censo de 2022), a Zona Leste é a região mais populosa da capital e hoje responde por mais de 30% das vendas de imóveis da Lopes na cidade de São Paulo.

Desde sua fundação, em 1935, a Lopes manteve sua sede única na Rua Estados Unidos, nos Jardins. No entanto, devido à expansão do mercado, a empresa tomou a decisão de abrir o novo escritório na Zona Leste para oferecer um atendimento mais próximo aos clientes da região e ampliar a sua atuação nos bairros do entorno. Com alto potencial de crescimento e valorização, a região abrange uma área de 400 quilômetros quadrados, tornando-se um ponto estratégico no cenário imobiliário paulistano.

De acordo com Marco Lopes, presidente do Grupo Lopes, a nova sede é uma resposta à crescente demanda do mercado na capital. “Possuímos mais de 260 mil imóveis à venda em nosso portfólio e a inauguração da sede na Zona Leste é um movimento natural para atender regiões que têm crescido exponencialmente”, destaca.

O novo escritório no Tatuapé não só atenderá a demanda da Zona Leste, mas também da Zona Norte e do município de Guarulhos, regiões que se destacam pela valorização imobiliária robusta. A equipe da Lopes na nova sede será composta por 140 profissionais e oferecerá um portfólio com mais de 60 produtos, totalizando mais de 17 mil unidades.

Belmiro Fernandes Quintaes Jr., Diretor Executivo Comercial do Grupo Lopes, observa que a empresa já lançou quatro empreendimentos este ano e conta com mais quatro previstos para este segundo semestre. De acordo com o executivo, o ticket médio dos imóveis deve variar entre R$550.000 e R$1.600.000.

“Essa expansão nos permite atuar com mais foco e garantir um atendimento personalizado ao público das Zonas Leste e Norte da capital e de Guarulhos, reforçando nosso compromisso com a excelência e a inovação no setor imobiliário”, afirma Belmiro Quintaes.

Segundo os dados do setor de Inteligência de Mercado da Lopes, o perfil do consumidor de imóveis das zonas Leste e Norte de São Paulo é composto por pessoas com idade média de 45 anos, em sua maioria casadas e mais da metade masculina. Ainda segundo a pesquisa, a maioria das pessoas que compra imóveis nessas regiões adquire propriedades para residência própria, buscando também estabilidade e segurança. Os imóveis que têm sido mais procurados são os apartamentos com dois ou três dormitórios.

Outra característica apontada é que 47% das pessoas interessadas em comprar ou alugar um imóvel decidem o bairro em que irão morar com base na oferta de trens ou metrô da região. Belmiro Quintaes observa que as regiões que serão atendidas pela nova sede da LPS oferecem boa infraestrutura de transporte: a Zona Leste conta com a linha Vermelha do metrô e a extensão da linha Verde já está em construção.

Já a Zona Norte é servida pela linha Azul do metrô e em breve terá também a linha Laranja. Além disso, as duas regiões têm fácil acesso à Marginal Tietê e contam com opções de bares, restaurantes e shoppings. Guarulhos também possui boa infraestrutura e fica a apenas 17 quilômetros da capital paulista, com acesso facilitado pelas rodovias Ayrton Senna e Presidente Dutra. A proximidade com o aeroporto internacional de Guarulhos completa a lista de atrativos da cidade.

Website: https://www.lopes.com.br/