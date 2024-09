Haircare: 4 tendências na indústria para os próximos anos

Nos últimos cinco anos, o volume de negócios de cosméticos para cabelos mais do que triplicou, passando de 3%, em 2018, para 10% registrado em 2023, segundo o relatório “Beleza e cuidados pessoais: redefinindo o cenário para fusões e aquisições” da Kearney. Isso reflete, também, nas tendências dessa indústria para os próximos anos. O Químico Dr. Celso Martins Júnior, consultor técnico da in-cosmetics Latin America, indica 4 correntes de maior destaque.

1 Inteligência artificial

De acordo com o especialista, a tecnologia tem permitido às marcas oferecer um tratamento personalizado de comunicação com o consumidor. “Temos a presença da IA como ferramenta de interação no atendimento, disponível 24 horas por dia, tirando dúvidas, enviando alerta de cuidados, indicando a posologia adequada e uso correto dos produtos, oferecendo cuidados individualizados”.

Além disso, a IA pode ser utilizada para interpretar e indicar ativos para tratamentos específicos. “Vivemos a era do Scalp Care (do cuidado com o couro cabeludo). É correto interpretar que o cabelo é um marcador de saúde e isso abre caminho para a inclusão de ativos de última geração, como aqueles com atividades anti-inflamatórias e moduladores da oleosidade do couro cabeludo”.

2 Exossomos Capilares

Os exossomos capilares estão naturalmente presentes em abundância dentro das células animais e vegetais. Eles têm se destacado em meio às comunidades científica e cosmética devido ao seu papel fundamental de otimização e qualificação da comunicação celular.

“Essas pequenas vesículas – estruturas - entrelaçadas por mais de uma camada lipídica servem como mensageiros, facilitando a troca de informações moleculares entre as células. Resumindo, não apenas aumentam a sustentabilidade e a estabilidade dos produtos cosméticos, mas também ressaltam o compromisso com práticas ambientalmente responsáveis. Benéfico para o consumidor e para as marcas”, ressalta o especialista.

3 Óleo Vegetal Ozonizado

Celso Martins Júnior acredita que essa nova tecnologia será mais utilizada pela indústria nos próximos anos, não apenas como ativo, mas também como sistemas carreadores de alto desempenho, ou seja, uma opção de substância usada para diluir e transportar óleos essenciais para a aplicação tópica.

“Três óleos vegetais merecem destaque: o óleo vegetal de girassol ozonizado, com alta concentração de Fitol (que oferece ampla atividade anti-inflamatória); o óleo vegetal de rosa-mosqueta ozonizado, com alta concentração de ácido azeláico (que possui atividades clareadora e sebo reguladora, com potencial de inibição que ajuda a diminuir o afinamento capilar) e por fim o óleo vegetal de oliva ozonizado, uma das matérias-primas de maior evidência atualmente em toda a Europa, por ser versátil e de múltiplas contribuições e aplicações nas fórmulas de skin (pele) e scalp care”.

4 Pré e probióticos

Os pré e probióticos são bactérias, produzidas por biotecnologia, que trazem benefícios como: aumentar as defesas do organismo, combater problemas e prevenir o desenvolvimento de infecções e inflamações. Nos produtos de cuidados capilares, possuem funções benéficas para a saúde da pele e do couro cabeludo, além de deixar a cadeia produtiva mais sustentável.

“Estes são ‘atores principais’ desta nova onda da skinificação e também vieram para ficar. Tem sido notável a ampliação dos conceitos de tecnologias limpas e químicas verdes como eixos principais do motor da sustentabilidade do nosso setor, notabilizando uma nova cultura técnica de desenvolvimento de produtos, conceitos e projetos industriais”.

Além disso o especialista acrescenta que “visto que o cabelo é marcador de saúde, os cuidados com a pele e com o couro cabeludo podem e devem anteceder os cuidados com a fibra. Este é essencialmente o movimento skinificação”.

Temas como sustentabilidade, tendências e tecnologias no setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos serão debatidos na in-cosmetics Latin America 2024, evento de matérias-primas e formulações de cosméticos voltado para profissionais do setor, que acontecerá nos dias 25 e 26 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

A feira internacional completa uma década neste ano e é considerada um dos principais encontros do mercado de formulação de cosméticos.

Website: https://www.in-cosmetics.com/latin-america/pt-br.html