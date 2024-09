Interlub implementa SAP Business One no Brasil

A Interlub, Grupo Internacional em Especialidades Lubrificantes para aplicações nos mais variados segmentos da indústria, sempre buscou inovação e eficiência. Em sua jornada para otimizar processos, a empresa contou com a expertise da Power One para implementar o SAP Business One.

A Interlub necessitava de uma solução que se adaptasse às suas necessidades específicas e garantisse a agilidade e segurança em seus processos diários.

Valter Torres, Sócio-Diretor da Interlub, compartilha: "Durante o processo de implantação, foi possível entender nossa necessidade de uma solução desenvolvida sob medida, sempre levando em conta as características e demandas do nosso negócio."

A implementação combinou a robustez do SAP Business One com um front-end customizado às demandas diárias da Interlub, incluindo integrações ao SAP Business One para que seus consultores atendam seus clientes em tempo real mesmo em campo. "Buscamos atuar eficazmente sem renunciar à segurança da informação e qualidade em nossos processos", destaca Valter Torres.

A parceria com a Power One foi de encontro às expectativas da Interlub, como também proporcionou uma base que possibilite futuras inovações. "A implementação foi um sucesso, e comprovamos ter uma parceira confiável para empresas que buscam excelência operacional com software e implantação pela consultoria."

Website: https://www.linkedin.com/company/power-one