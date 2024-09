Durante a FENÁGUA 2024 - Feira Nacional da Água, que ocorreu de 12 a 15 de agosto em São Paulo, a Cetrel apresentou os trabalhos "Utilização do Zoneamento Ambiental como Instrumento para Controle do Uso e Manejo Sustentável dos Recursos Hídricos Subterrâneos no Polo Industrial de Camaçari, Bahia, Brasil" e "Ferro e Manganês - A Problemática da Presença desses Metais no Desempenho de Sistemas de Remediação".

As apresentações aconteceram no contexto do XXIII Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas (ABAS), sendo o primeiro trabalho conduzido pelos especialistas Antonio Jorge da Cruz Rodrigues, Carlos Eduardo Santos Mayerhofer e Jordon Luiz Werlang; e o segundo, no formato paper, pelos autores André Souza e Majhal Pinheiro.

A principal motivação da Cetrel ao participar desse evento é demonstrar como o zoneamento ambiental pode ser um instrumento de gestão eficaz para o uso sustentável dos recursos hídricos subterrâneos. "A proposta foi apresentar o modelo desenvolvido no Polo Industrial de Camaçari, que pode ser replicado em outras regiões com condições hidrogeológicas semelhantes, contribuindo para uma gestão integrada e sustentável desses recursos", informa Antonio Jorge da Cruz Rodrigues, consultor do Plano de Gerenciamento de Recursos Hídricos (PGRH) da Cetrel.

A discussão sobre o zoneamento ambiental e a gestão de recursos hídricos subterrâneos em um evento nacional como o Congresso Brasileiro de Água Subterrânea é de extrema importância. Segundo Carlos Mayerhofer, gerente de Consultoria Ambiental, a Cetrel vê esse espaço como uma oportunidade para compartilhar sua expertise, gerando indicadores e modelos que simulam cenários de balanço hídrico, incluindo situações de stress hídrico. "O objetivo é reforçar a importância de práticas como o monitoramento contínuo e a análise de risco, que são fundamentais para a gestão sustentável dos aquíferos, especialmente em áreas industriais", destaca.

Entre as soluções e boas práticas que a Cetrel compartilhou, destacam-se a definição de critérios técnicos para a explotação sustentável das águas subterrâneas e o desenvolvimento contínuo de modelos numéricos de fluxo regional e local. Essas práticas permitem simular cenários de balanço hídrico e garantir condições de explotação que preservem a qualidade e quantidade dos recursos. "Além disso, a experiência do Polo Industrial de Camaçari destaca a importância do uso de técnicas avançadas, como a modelagem de transporte de partículas e a análise de isótopos", pontua Jordon Luiz Werlang, coordenador do Plano de Gerenciamento de Recursos Hídricos (PGRH).

Os especialistas ressaltam que a apresentação do trabalho pela Cetrel é uma oportunidade para sensibilizar o público sobre a importância da proteção das águas subterrâneas. "Ao abordar sinais de superexplotação, o monitoramento contínuo e os cenários de crise hídrica, a Cetrel pretende reforçar a importância da gestão flexível e do uso de dados de monitoramento para a tomada de decisões", explicam. A expectativa é que o trabalho apresentado sirva como modelo para o uso do zoneamento ambiental em outras regiões, promovendo a gestão sustentável das águas subterrâneas em diversos contextos industriais e urbanos.

Já o paper sobre "Ferro e Manganês - A Problemática da Presença desses Metais no Desempenho de Sistemas de Remediação" teve como objetivo mostrar que os efeitos da presença de ferro e manganês nas águas subterrâneas podem afetar significativamente o desempenho de técnicas de remediação e em determinadas condições podem inviabilizar a operação de sistemas.

Segundo André Souza, especialista da equipe de consultoria ambiental da Cetrel, o trabalho tem como base a literatura em remediação ambiental, bem como a experiência prática da Cetrel no projeto e operação de diversos sistemas de remediação. Conhecer essa problemática e seus efeitos permitem decisões assertivas tanto do ponto de vista técnico quanto econômico na escolha de tecnologias de remediação ambiental. O consultor ambiental da Cetrel, Majhal Pinheiro, enfatiza que a etapa de dimensionamento de sistemas de remediação deve levar em consideração todos os fatores que possam interferir na operação. Adequações após o início do processo de intervenção costumam ser onerosas e expõem certa fragilidade na construção do modelo conceitual das áreas.

A FENÁGUA 2024 representou uma excelente oportunidade para a Cetrel aumentar sua visibilidade e fortalecer sua posição como uma das maiores empresas de soluções ambientais do Brasil. "A apresentação das soluções e técnicas avançadas de modelagem e gestão de dados ambientais reforça a posição da empresa no setor de consultoria ambiental, alinhada às melhores práticas internacionais", avaliam os especialistas.

Com sua participação no evento, a Cetrel reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e a inovação, promovendo práticas que proporcionem a preservação dos recursos hídricos para as gerações atuais e futuras.

