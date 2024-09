SIM Distribuidora inaugura nova base em Minas Gerais

A SIM Distribuidora, parte do Grupo Argenta, deu mais um passo em sua estratégia de expansão ao iniciar operações em Betim, Minas Gerais. Essa nova instalação marca a entrada da empresa no estado, reforçando sua presença no mercado brasileiro e ampliando seu alcance em uma das regiões mais desenvolvidas do país, já a partir deste mês.

Com o início das operações desta base em Betim, a SIM Distribuidora alcança 17 bases operacionais, com presença já estabelecida nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. A escolha de Betim como porta de entrada para Minas Gerais se deve à sua localização estratégica na região metropolitana de Belo Horizonte, uma área de grande relevância econômica e que possui o maior PIB do estado.

"A base em Betim marca a nossa entrada no estado de Minas Gerais, uma das regiões mais dinâmicas do Brasil. Esta base é apenas o primeiro passo de um plano maior, que visa ampliar nossa atuação para outras regiões do estado. Iniciar pela região metropolitana é fundamental para nossa expansão futura, que inclui o interior de Minas Gerais," explica Felipe Portugal, diretor Executivo da SIM Distribuidora.

Inicialmente, a nova base atenderá a revendas de postos, TRRs (Transportador Revendedor Retalhista) e consumidores finais, com todos os tipos de combustíveis disponíveis, incluindo diesel, gasolina e etanol. A expectativa é que as operações em Minas Gerais representem um crescimento de 5% a 10% no volume total da distribuidora até o final de 2025.

A instalação representa, além de uma maior capilaridade, um reforço no atendimento às cidades mineiras na região de divisa com São Paulo, que já contavam com abastecimento por meio da rede de distribuição deste outro estado, especialmente via Ribeirão Preto e Paulínia.

A expansão para Minas Gerais visa aumentar a eficiência da operação e reduzir custos, ampliando a competitividade da empresa. A previsão é que, até dezembro de 2025, a SIM Distribuidora comercialize 20 metros cúbicos de combustível no estado. A presença em Minas Gerais também permitirá à empresa explorar novas oportunidades de negócios, especialmente no setor do agronegócio, que é uma prioridade em todas as regiões onde a empresa atua.

"Estar em Minas Gerais não apenas aumenta nossa presença no mercado, mas também nos permite criar novas parcerias, que serão essenciais para atender melhor nossos clientes e expandir nossa operação de forma eficiente," acrescenta o diretor executivo da SIM Distribuidora.

Website: https://www.simrede.com.br/