Lingopass é uma das empresas que mais crescem, diz ranking

A empresa Lingopass, edtech especializada em capacitação em idiomas para o mercado corporativo, foi incluída no ranking Negócios em Expansão, da revista Exame. Como o próprio nome diz, o indicador classifica empresas que apresentam crescimento notável no país.



Com uma receita de aproximadamente 4,8 milhões no ano de 2023 ? crescimento de 343% em relação a 2022 ?, o Lingopass aparece na sexta posição do ranking, na categoria de empresas com ganhos entre R$ 2 milhões e R$ 5 milhões.



A edtech ficou à frente de companhias de diferentes ramos, como telecomunicações, serviços financeiros, saúde e agronegócio.



"É um reconhecimento muito importante do mercado em relação ao nosso produto e o trabalho que temos desenvolvido. Trabalhar com serviços educacionais é um desafio enorme, mas é um desafio ao qual o nosso time está à altura”, celebrou Suzana Lordelo, cofundadora e chief learning officer (CLO ou diretora de aprendizado, em português) do Lingopass.

Na visão da empresa, fundada em 2021, a posição no ranking da Exame ajuda a construir uma identidade de marca forte e a persuadir consumidores e investidores sobre a qualidade dos serviços prestados.

Questionada sobre os diferenciais para obter a expansão de 343% na receita, Lordelo destacou a forma como o Lingopass conduz processos e estratégias.

“Temos desenvolvido um processo de testar abordagens e a recepção dos nossos produtos que envolve o marketing, comercial e operacional de uma forma muito alinhada e ágil”, afirmou.

“Além disso, integramos o ABM [Account-based marketing, uma estratégia de marketing] e o SPIN Selling [uma metodologia de vendas] em nossa estratégia. Isso nos permite personalizar nossas abordagens e otimizar nossos processos de vendas para melhor atender o nosso ICP [perfil de cliente ideal, em tradução ao português]”, acrescentou.

Em relação ao futuro no médio e longo prazo, a executiva afirma que a perspectiva é positiva e destaca um objetivo específico.

"Nesse ano, o Lingopass continua com um crescimento muito animador, cada vez mais atingindo clientes dentro do ICP e crescendo com contas estratégicas. Nossa meta atual é triplicar nosso MRR [receita recorrente mensal] e estamos no caminho para alcançá-la”.

Sobre o Lingopass

Com sede em São Paulo (SP), o Lingopass oferece uma solução de capacitação em inglês, francês e espanhol que une conceitos de pedagogia, neurociência e tecnologia para oferecer trilhas de aprendizagem adaptativas. Isto é, trilhas personalizadas com conteúdos específicos de acordo com a demanda ou área de cada empresa, incluindo os setores do agronegócio, mineração, tecnologia, hotelaria, varejo, entre outros.

Para saber mais, basta acessar: https://www.lingopass.com.br/