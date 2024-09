ZEISS inaugura nova loja no BH Shopping, em Belo Horizonte

A ZEISS VISION CENTER inaugurou, no dia 23 de agosto, a primeira loja da marca no BH Shopping. A ZEISS, que está entre as maiores referências em tecnologia óptica e optoeletrônica, traz uma proposta inovadora, combinando tecnologia de ponta em lentes e armações com um atendimento personalizado.

Sob a direção de Lee Johnson, que possui mais de três décadas de experiência no setor óptico, esta é a primeira loja da marca em shoppings de Belo Horizonte (MG).

A loja disponibiliza cerca de 500 modelos de óculos de 39 marcas, nacionais e internacionais, além do equipamento Visufit 1000. O aparelho de adaptação ótica avançado utiliza nove câmeras para capturar uma visão de 180° do rosto do cliente. Essa tecnologia cria um avatar 3D, permitindo a experimentação digital das armações de forma realista e facilitando a escolha das lentes apropriadas."

Lee Johnson, que foi Diretor Comercial da ZEISS Vision Care Brasil por 18 anos, destaca a importância do Brasil no setor ótico. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, hoje, no Brasil mais de 35 milhões de pessoas precisam de correção visual. Por essa razão, é importante investir em marcas de qualidade que garantam saúde e bem estar para o consumidor. "Enxergar bem vai além de usar óculos: é confiar em uma ótica que realmente entende e se preocupa com sua saúde ocular", afirma Lee Johnson.

Além da loja no BH Shopping, Johnson planeja inaugurar outra ZEISS VISION CENTER no Boulevard Shopping até o final de 2024.

A ZEISS desenvolve e produz instrumentos e produtos tecnológicos para toda a cadeia de valor do setor óptico há mais de cem anos. Fundada na Alemanha, a empresa está no Brasil desde 1928 e possui tradição na fabricação de lentes oftálmicas personalizadas, que se adaptam às necessidades específicas de cada usuário e oferecem redução de reflexos e proteção UV, garantindo uma visão nítida e confortável.

Website: http://www.zvcminas.com.br