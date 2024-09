UniFECAF In Company oferece cursos personalizados

Com o objetivo de alinhar a formação acadêmica às demandas do mercado, a UniFECAF está lançando uma série de cursos personalizados em colaboração com empresas de todo Brasil. Essa abordagem visa não apenas preencher lacunas na formação, mas também preparar os alunos de maneira prática para os desafios do mundo corporativo. A nova iniciativa chamada UniFECAF In Company, quer mudar o ensino superior, adaptando-o às exigências atuais do mercado e às demandas específicas de cada empresa.

Em um cenário educacional que viu uma queda de 24% no número de alunos em cursos presenciais entre 2019 e 2022, conforme dados do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo - SEMESP, o Centro Universitário UniFECAF desafia essa tendência. Fundada há apenas nove anos, a universidade registrou, em março deste ano, 7,3 mil matrículas no ensino presencial e quase 19 mil no ensino à distância, refletindo um crescimento contínuo e significativo.

O programa UniFECAF in Company é estruturado de maneira personalizada, oferecendo uma abordagem educacional sob medida para atender às demandas específicas de cada empresa. O processo começa com uma colaboração entre o gestor da empresa e a equipe da UniFECAF, na qual são discutidos e definidos os objetivos e o formato do curso. Essa personalização faz com que o conteúdo do curso esteja alinhado às necessidades da empresa e ao desenvolvimento profissional de seus colaboradores.

A primeira grande parceria da UniFECAF In Company é com a Raia Drogasil (RD), que subsidia metade da mensalidade do curso de Farmácia para seus funcionários. O curso foi ajustado para incluir o treinamento específico da RD, permitindo que os alunos se integrem ao mercado de trabalho sem necessidade de treinamento adicional. Além disso, a Sercom, outra parceira importante, encomendou um curso tecnólogo de dois anos, desenvolvido sob medida para suas necessidades.

"Oferecemos uma graduação sob medida, seguindo as exigências do MEC e as demandas da empresa", destaca Marcel Gama, CEO e sócio da UniFECAF.

Além da customização dos cursos, a UniFECAF também investe em espaços de entretenimento para atrair e reter estudantes no ambiente presencial. O campus oferece uma variedade de instalações, incluindo uma sala de videogames, mesa de pingue-pongue, quadras esportivas e, na nova unidade, uma pista de boliche. "Os alunos gostam de vir presencialmente. Nos intervalos, eles aproveitam esses espaços", explica Gama.

A UniFECAF lançou uma plataforma voltada para a empregabilidade de seus alunos, com o objetivo de conectar a formação acadêmica às demandas do mercado de trabalho. A instituição também mantém um departamento específico para suporte e orientação na inserção profissional, trabalhando na formação de parcerias e na adaptação às mudanças do mercado. A estratégia visa preparar os alunos para os requisitos atuais do ambiente corporativo, apoiando sua transição para o mercado de trabalho.

De acordo com Jaqueline, responsável pelo departamento de Empregabilidade da UniFECAF, o número de estudantes que conseguem estágio tem mostrado um crescimento contínuo. Ela observa que, como os estudantes podem buscar e iniciar estágios desde o primeiro semestre, os períodos de estágio variam bastante, mas são frequentes os casos em que os alunos conquistam uma posição ainda no seu primeiro semestre de aulas.

Atualmente, a instituição possui quase 3 mil contratos de estágio vigentes, dos quais 50% são em cursos a distância, 35% em cursos presenciais e os demais em cursos de pós-graduação. Além disso, quase 20% desses estudantes iniciaram seus estágios ainda no primeiro semestre. Uma pesquisa realizada com os graduandos da UniFECAF revelou que 90% dos alunos conseguiram estágio por meio da universidade, mostrando a importância do ensino superior para ingresso no mercado de trabalho.

O UniFECAF in Company permite que empresas participem da formação de seus colaboradores, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades de liderança e ampliação de capacidades internas.

