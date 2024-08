A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) realiza o 9º Congresso da Indústria de Máquinas e Equipamentos, marcado para o dia 17 de setembro de 2024, em sua sede, em São Paulo.

O evento, cujo tema central é "Política industrial, produtividade e desenvolvimento", tem o propósito reunir os principais nomes do setor e especialistas para discutir os desafios e as oportunidades que definirão o futuro da indústria no Brasil.

Com uma programação que se estende das 08h às 13h30, o congresso tem como objetivo promover debates sobre os principais temas para a atualização e fortalecimento do setor industrial. Este ano, o evento terá como foco o avanço da indústria de máquinas e equipamentos, além de discutir as diretrizes da política industrial que podem alavancar o crescimento sustentável do setor.

Programação do evento:

08h | Credenciamento e welcome coffee

08h30 | Abertura

09h | Palestra magna: O desenvolvimento industrial no contexto internacional

09h30 | Painel I: Experiências de políticas industriais para o desenvolvimento sustentado

11h | Painel II: Oportunidades e desafios para o setor industrial

12h30 | Palestra magna: Análise econômica e geopolítica para lideranças empresariais

13h30 | Almoço de encerramento

Serviço:

Data: 17 de setembro de 2024

Horário: Das 08h às 13h30

Local: Sede da ABIMAQ (Av. Jabaquara, 2925 - São Paulo/SP)

Transmissão online: Canal da ABIMAQ no YouTube

As inscrições devem ser realizadas através do link https://conteudo.abimaq.org.br/congresso

*As vagas para participação presencial são limitadas.