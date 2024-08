Mantova é agraciada no 52º Prêmio Exportação RS

Com foco na retomada econômica do Rio Grande do Sul, o Conselho do Prêmio Exportação RS reconheceu nesta quinta-feira (15/08), na Casa NTX, em Porto Alegre, 68 empresas que se destacaram no cenário exportador em 2023. As agraciadas integram o grupo de mais de 3,2 mil operações que, no ano passado, injetaram R$ 20 bi na economia do Estado e fizeram do Rio Grande do Sul o segundo maior polo de exportação do Brasil, atrás apenas de São Paulo.

Entre as marcas reconhecidas na 52ª edição do Prêmio Exportação RS, está a Mantova Indústria de Tubos Plásticos. A planta mexicana, inaugurada em 2022, deu o pontapé inicial ao processo de internacionalização da companhia, fundada há 31 anos em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

“Premiações como esta representam um reconhecimento do nosso compromisso com a inovação. O prêmio valida tudo o que colocamos em prática para oferecer produtos e serviços de qualidade. Além disso, é testemunho do trabalho de toda a nossa equipe, tanto no Brasil quanto no México”, afirma Samuel Dambros, diretor administrativo-financeiro.

O gestor destaca que, em dois anos de história, a Mantova México superou diversos desafios, adaptando-se com maestria ao mercado local. Nesse sentido, otimizou a sua cadeia de suprimentos e implementou tecnologias avançadas de produção.

Linhas fabris inovadoras e mais: a Mantova México

A internacionalização da Mantova iniciou a partir de uma análise estratégica de mercado, seguida pela inauguração da fábrica no México. A unidade abriu as portas no segundo semestre de 2022, e fica em Santiago de Querétaro, capital do Estado de Querétaro de Arteaga, a pouco mais de 200 quilômetros da Cidade do México.

Desde então, a companhia atende a diversos mercados internos, com destaque para os setores automotivo, de automação industrial e de robótica, onde as soluções desenvolvidas pela empresa têm aplicação direta e alta demanda.

“Na Mantova México, também implementamos tecnologias avançadas de produção, como linhas de extrusão de última geração para fabricação de tubos em poliuretano e poliamida, atendendo aos rigorosos padrões de qualidade exigidos pelos clientes. Além disso, adotamos diversas práticas sustentáveis, incluindo iniciativas para a redução da emissão de gases poluentes, alinhadas com os princípios ambientais, sociais e de governança, próprios da Agenda ESG”, finaliza Samuel.

O reconhecimento no 52º Prêmio Exportação RS

A categoria Destaque Branding Internacional do Prêmio Exportação RS homenageia as empresas que se destacam na implementação de estratégias de internacionalização de marca. As ações podem envolver a internacionalização de operações como parte de um objetivo de crescimento internacional.

Em síntese, trata-se do reconhecimento do crescimento da presença global da organização, que também pode estar contextualizado na criação de subsidiárias de produção ou de distribuição de lojas próprias, de licenciamento de marcas e patentes no Exterior. Neste ano, perante a maior tragédia climática enfrentada pelo Rio Grande do Sul, a premiação ganhou um significado ainda mais especial.

Website: https://www.mantova.ind.br/pt-br/