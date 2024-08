Vídeos institucionais são cada vez mais relevantes

De acordo com uma pesquisa da Kantar Ibope Media, o consumo médio diário de vídeos online pelo brasileiro é de 2h23. Contudo, 21% da população brasileira assiste tanto à TV linear (com uma programação fixa, com horários e atrações pré-definidas) quanto a vídeos online.

Neste cenário, uma outra pesquisa, agora da Wyzowl, agência norte-americana de conteúdos em vídeo, aponta que 91% das empresas utilizam o vídeo como ferramenta de marketing.

Além disso, o estudo revela que, para 88% dos profissionais do setor, esta é uma importante ferramenta para a estratégia de comunicação geral de uma marca. E, dentre os diferentes tipos existentes, os institucionais são o terceiro tipo mais comum, representando 34% do mercado.

"O vídeo institucional é fundamental na divulgação moderna, sendo uma ferramenta essencial para qualquer estratégia de comunicação bem-sucedida, seja para clientes, sites, feiras ou redes sociais”, afirma Paulo Mieri, diretor de produções da AP Vídeo, empresa especializada na produção de vídeos institucionais com padrão de entrega em alta definição 4k, com versão para redes sociais, principalmente Whatsapp. Ele destaca que essa ferramenta tem gerado uma ruptura financeira positiva para médias e pequenas corporações, devido aos seus resultados expressivos.

“Conhecido por vários nomes no mercado, como storytelling ou branding vídeo, este formato é a chave para contar a história da sua empresa de forma envolvente e impactante”.

Por que investir em vídeos institucionais

Dados de uma pesquisa da Label Insights, repercutida pela Latana, apontam que 94% dos consumidores são mais leais a marcas que são transparentes. E, destes, 75% pagariam mais para apoiar marcas genuínas.

Assim, investir em vídeos corporativos é uma forma de mostrar transparência tanto para clientes quanto para parceiros. “Os vídeos institucionais são essenciais para comunicar de forma clara os valores e a missão da empresa, engajar o público, fortalecer a marca, aumentar a credibilidade e gerar resultados financeiros expressivos”, destaca Mieri.

O diretor ainda elucida que este tipo de material também é versátil e pode ser utilizado em diversos canais, tornando-se uma ferramenta eficaz para atrair talentos e diferenciar a empresa no mercado.

O básico indispensável

Se, com a popularização da internet, muitas marcas se perguntavam “por que não ter um site?”, hoje, segundo Mieri, a pergunta é “como uma empresa pode não ter um vídeo institucional?”.

Contudo, para que este tipo de ferramenta possa cumprir seus objetivos, é preciso ficar atento a alguns requisitos mínimos que vão além da união entre som e imagem. “Um vídeo institucional corporativo deve ter objetivos claros, com um roteiro engajador que destaque os valores da empresa. A mensagem deve ser consistente e de fácil compreensão”, destaca Mieri.

Além disso, o diretor também aponta para a importância da qualidade visual e de áudio para despertar a atenção do público, enquanto o fator ‘apelo emocional’ conecta o público à marca. Por fim, Paulo Mieri revela que “testemunhos e provas sociais ajudam a construir confiança, e uma chamada para ação eficaz direciona o público ao próximo passo desejado”.

