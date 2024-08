Plataforma de mapeamento da jornada do cliente faz 4 anos

A PeopleXperience, uma plataforma criada por especialistas em Customer Experience, completou quatro anos em agosto. Com o propósito de auxiliar os profissionais em estratégias de customer experience e no mapeamento de personas e jornada do cliente, a ferramenta atingiu a marca de 25 mil profissionais utilizando a plataforma, e mais de 30 projetos implementados sobre o assunto.



Para o CEO da PeopleXperience, Ricardo Pena, “ser um dos primeiros a tentar algo novo foi desafiador e exigiu paciência e persistência”. O especialista fala ainda sobre os desafios enfrentados no início da jornada: “Quando começamos, dava para contar nos dedos a quantidade de profissionais falando sobre experiência do cliente. Hoje, temos centenas de profissionais fazendo esse mapeamento. Quando os resultados começam a aparecer, tudo vale a pena”.



Pena ressalta que as ferramentas de CX podem ajudar as empresas a automatizar tarefas, melhorar a comunicação com os clientes e organizar os dados de forma eficiente, levando a uma redução de custos e à melhoria da produtividade.



“Ao usar uma plataforma de mapeamento de jornada, as empresas conseguem engajar seus colaboradores em ações de melhoria da experiência do cliente e aumentar a eficiência operacional. Como consequência, isso gera mais vendas e aquisições de novos clientes”, explica o especialista.



Bruno Gobbato, CXO da PeopleXperience e head de experiência do cliente na Brinquedos Estrela, afirma ainda que as ferramentas digitaisde CX também podem personalizar a experiência do cliente de acordo com as suas necessidades e preferências. “Isso pode levar a uma experiência mais agradável e envolvente. Afinal, entender a metodologia de jornada do cliente e aplicar na empresa é uma virada de chave nos resultados”.



Segundo o relatório CX Trends 2024, realizado pela OpinionBox em parceria com a Octadesk com 2.060 pessoas acima de 16 anos em todo Brasil, 65% consideram que experiências personalizadas influenciam ou influenciaram na decisão de compra. Além disso, 70% disseram ficar mais confortáveis para concluir uma compra com empresas que oferecem personalização no atendimento.



Em contrapartida, o levantamento mostra que 58% dos consumidores já deixaram de comprar de uma empresa após uma experiência ruim. Boa parte dos motivos que levaram a essa experiência negativa foram relacionados à logística (como entrega atrasada e entrega que não aconteceu).



“Os softwares de CX podem ajudar as empresas a coletar feedback dos clientes, identificar pontos de melhoria e tomar medidas para resolver esses problemas. Isso pode levar a uma melhoria da satisfação do cliente, aumentando as vendas e fidelização do consumidor”, explica o CEO.



Para saber mais, basta acessar: https://br.peoplexperience.com/