Consumidores valorizam bares e restaurantes sustentáveis

As pautas relacionadas à área de ASG (ambiental, social e governança) têm ganhado cada vez mais destaque no debate público, o que se reflete na crescente preferência dos consumidores em frequentar locais que invistam em iniciativas sociais e de sustentabilidade. Uma pesquisa realizada pela Abrasel em parceria com o Sebrae revelou que 76% dos clientes consideram "muito importante" que bares e restaurantes adotem ações voltadas para a inclusão social, tanto de seus empregados quanto das comunidades ao redor.

Ainda em relação às preferências de consumo, 74% dos clientes consideram “muito importante” que o bar ou restaurante tenha práticas que minimizem ou reduzam o impacto do negócio no meio ambiente. Ter ações voltadas para o bem-estar social da comunidade e dos empregados e ter práticas que promovam a eficiência energética e hídrica, aparecem com 73% e 70%, respectivamente. O estudo entrevistou mais de 6 mil pessoas em todo o Brasil.

A busca por um consumo mais consciente

Os resultados do levantamento refletem uma mudança no comportamento dos consumidores, que estão cada vez mais atentos às práticas sustentáveis e sociais dos estabelecimentos, que passam a ser um dos critérios de escolha de um bar ou restaurante.

A líder de ASG da Abrasel, Luiza Campos, explica que a adoção dessas práticas precisa ir além de uma demanda de mercado e devem ser compreendidas enquanto parte de um projeto que gere impactos efetivos na preservação do meio ambiente, além de melhorias sociais para a comunidade.

“Percebemos que os consumidores têm trazido a sustentabilidade social e ambiental como um dos ingredientes principais na escolha de um bar ou restaurante. É preciso que estes estabelecimentos estejam atentos e se preparem para atender essa demanda. E, para isso, é preciso promover essa cultura no negócio, envolvendo toda equipe, qualificando, investindo em equipamentos e processos, criando laços genuínos com as comunidades do entorno. Não se trata apenas de cumprir uma agenda ASG, mas assumir o compromisso de transformar em positivo o impacto que geramos no planeta, construindo um futuro mais justo e sustentável para todos”, avalia.

ASG valorizado pelo público

Marcelo Andrade Soares é sócio do restaurante Tia Zarica, em Belo Horizonte (capital de Minas Gerais). Adotando práticas sustentáveis no estabelecimento há mais de 20 anos, o empreendedor explica que os consumidores valorização as ações e engajam quando elas vão publicadas nas redes sociais.

“E tudo que se fala sobre meio ambiente é bem-visto e valorizado pelo público, principalmente no meio digital. Sempre que publicamos algo relacionado às nossas ações sustentáveis, há uma interação muito grande, quase sempre bem maior do que o habitual”, conta.

Uma das ações realizadas pelo estabelecimento recentemente, em comemoração aos 30 anos de fundação, contou com a ajuda dos estudantes de uma escola, que elaborou um projeto sobre todas as práticas sustentáveis do restaurante.

Ao final da apresentação do projeto, foram entregues mudas da horta orgânica para os clientes do restaurante cultivarem em suas casas. “O evento foi recebido de maneira extremamente positiva. Durante muitos dias depois ainda havia clientes comentando sobre as ações, elogiando e pedindo mais mudas”.

“Para o futuro, estamos planejando melhorar a comunicação dessas práticas para os nossos clientes, pois são realizadas muitas outras ações aqui no restaurante, como uso de energia fotovoltaica, reaproveitamento da água de chuva, aquecimento solar da água, que vai para a máquina de lavar pratos, separação do lixo reciclado, minicompostagem do lixo orgânico que é usado como adubo na nossa horta, dentre outros”, finaliza.

