LABET anuncia mudanças estratégicas com nova gestão

Em vigor desde abril, a Portaria MTE nº 612/2024 regulamentou novas exigências no setor toxicológico, especialmente para os empregadores de motoristas profissionais habilitados nas categorias C, D e E, como caminhoneiros e condutores de ônibus.

Em resposta ao crescimento do mercado de exames toxicológicos, a LABET está passando por uma transformação estratégica, com a chegada de Leandro Dizotti como CEO e Claudio Oliveira como COO, gestores no setor de saúde.

Essa transformação na liderança e na cultura da LABET, sinaliza uma nova fase para a empresa, com o objetivo principal de reconquistar a liderança no mercado de exames toxicológicos, alinhado às exigências do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Segundo Cláudio Oliveira, uma das missões para a LABET é transformar processos, alinhamento e comunicação: “O primeiro desafio é reorganizar, desenvolver e comunicar os processos. Precisamos estabelecer metas claras para que todos os colaboradores saibam onde e como vamos chegar e o que será monitorado para garantir a evolução contínua.”

Segundo o novo CEO Leandro Dizotti, "o mercado de exames toxicológicos no Brasil está previsto para crescer, em média, 30% até o final de agosto. Por isso, precisamos estar preparados comercialmente, em termos de produção, estrutura e tecnologia, entre outros aspectos, para capturar essa nova demanda”.

Leandro e Cláudio, que já atuaram em empresas do setor de saúde, incluindo a rede Dasa, onde foram, respectivamente, diretor estatutário e superintendente, ressaltam que uma das primeiras metas alcançadas nessa nova fase da LABET foi a melhoria do clima organizacional.

Para essa melhoria os executivos contaram com a colaboração da nova Diretora de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO), Camille Lages. Com sua especialização em Neurociência e Psicologia Positiva, e anteriormente atuando como Diretora de Marketing da empresa, Camille assumiu também o novo cargo e introduziu uma perspectiva para fomentar um ambiente de trabalho que estimula maior interação e cooperação.

“Uma das minhas crenças pessoais é acreditar nas pessoas. Acredito que são os colaboradores que fazem uma nova LABET. É claro que são necessárias boas estratégias, produtos, marketing e comercial. Mas, com pessoas e parceiros acreditando, é possível ter uma virada de chave,” comenta Leandro.

Para celebrar essa nova trajetória, a LABET está passando por um rebranding, focado nos colaboradores, nas entregas e no foco em tecnologia de ponta.

Sobre a empresa

A LABET, fundada em 2010, é especialista em toxicológico de larga janela de detecção. Com um dos mais modernos laboratórios de exames toxicológicos do mundo e um dos maiores da América Latina, a empresa possui utilização de tecnologias avançadas na realização dos toxicológicos.



Com uma plataforma digital, a LABET oferece soluções para atender às necessidades de compra e gestão de exame toxicológico para empresas e pessoas, garantindo a conformidade com as regulamentações vigentes e promovendo a segurança e a saúde ocupacional.

