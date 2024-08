A Andersen Global continua a desenvolver sua plataforma multidisciplinar na África com a adição de recursos de bancos de investimentos e fusões e aquisiçõesàregião por meio de um acordo de colaboração com a Boston Advisory Limited, com sede na Nigéria.

A Boston Advisory Limited é uma empresa de banco de investimento que oferece uma grande diversidade de serviços de banco de investimento a um grupo diversificado de empresas, instituições públicas e indivíduos de alto patrimônio líquido.

As principais áreas de foco da empresa incluem serviços de transação e captação de recursos, tendo trabalhado em uma das maiores fusões da Nigéria e arrecadado mais de 300 bilhões de nairas nigerianas (NGN). Cada um dos profissionais da empresa possui mais de três décadas de experiência em banco de investimento e oferece serviços para algumas das maiores empresas nos setores de fabricação, petróleo e gás, além do imobiliário.

“A colaboração entre a Boston Advisory Limited e a Andersen Global marca o início de um novo capítulo para a nossa empresa e clientes”, disse Funso Popoola, diretor-executivo da Boston Advisory Limited. “Esta colaboração é uma prova de nosso compromisso contínuo em oferecer soluções abrangentes e inigualáveis para nossos clientes em toda a região.”

O presidente e CEO da Andersen Global, Mark L. Vorsatz, acrescentou: “A Boston Advisory Limited continuará a ser líder no mercado e a oferecer valor excepcional enquanto continuamos a expandir nossa plataforma multidisciplinar e a adicionar recursos que melhor atendem aos clientes. Nossa colaboração com este grupo nos possibilita ter um impacto significativo no mercado africano e nos posiciona para uma maior expansão neste setor”.

A Andersen Global é uma organização internacional que reúne empresas independentes e legalmente separadas, especializadas em direito, impostos e avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela empresa americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global reúne mais de 17.000 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 475 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras.

