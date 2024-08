Mostra Mundo Árabe de Cinema 2024 apresenta 11 filmes inéditos em São Paulo

O Instituto da Cultura Árabe - ICArabe e o Sesc São Paulo - Serviço Social do Comércio promovem, de 29 de agosto a 4 de setembro de 2024, a 19ª Mostra Mundo Árabe de Cinema. Em formato 100% presencial, a mostra apresenta 11 filmes inéditos. A abertura será realizada dia 29 de agosto (quinta-feira), às 20h, no CineSesc (Rua Augusta, 2075, Cerqueira César - São Paulo, em sessão gratuita do filme "O Professor", de Farah Nabulsi. Os ingressos podem ser retirados a partir das 18h30 na bilheteria.

A mostra tem patrocínio da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, Casa Árabe e do Instituto do Sono. A programação inclui um debate, no dia 1º de setembro, após a exibição do filme "Um Fardo", que começa às 17h30, com participações de especialistas discorrendo sobre temas importantes da atualidade.

A estreia do filme "O Poeta Rei", no dia 31 de agosto, às 17h30, contará com a presença do diretor português Carlos Gomes

Idealizada por Soraya Smaili e com curadoria de Arthur Jafet, a Mostra Mundo Árabe de Cinema consolidou-se no calendário cultural de São Paulo como uma iniciativa de aproximação das culturas dos países árabes e do público brasileiro, colaborando para apresentar diversos aspectos - social, político e cultural, entre outros - pelos olhares de diretores cujas obras buscam desfazer estereótipos comumente propagados.

"Em um momento de turbulência no Oriente Médio e protestos antiguerra em espaços públicos e universidades dos Estados Unidos, nossa 19ª Mostra Mundo Árabe de Cinema é mais contemporânea e mais significativa do que nunca. Destacando novos trabalhos dos cineastas mais ousados do Oriente Médio e Norte da África, a série de filmes ilumina a diversidade e a complexidade do mundo árabe moderno", ressalta o curador Arthur Jafet. "Apresentamos os melhores filmes sobre o mundo árabe, sejam eles grandes filmes que ganharam prêmios de prestígio, sejam pequenas joias cinematográficas que merecem ser trazidas à luz".

A realização da mostra por quase duas décadas demonstra o interesse do público brasileiro em conhecer mais de perto a realidade dos países árabes. Ao longo dos anos, espectadores do cinema têm se engajado e envolvido, não apenas com os aspectos culturais trazidos pelos filmes, mas também com realidades apresentadas nas telas, como a que vive a Palestina.

Para Soraya Smaili, a Mostra Mundo Árabe de Cinema é um momento de reflexão, de questionamentos aos estereótipos que são frequentemente associados ao mundo árabe em geral. "Criamos a mostra logo no início do Instituto da Cultura Árabe, que agora completa 20 anos. Nestes anos, o público brasileiro passou a apreciar a cultura viva presente no mundo árabe, mas que lida com questões tão presentes e pertinentes à sociedade brasileira. Como disse Aziz Ab`Saber, nosso presidente de honra, e como afirma Francisco Miraglia, um dos idealizadores do instituto, o que fazemos é para ampliar o diálogo entre as culturas, que está na base da constituição do Brasil. Portanto, a Mostra é para todos os brasileiros e todas as brasileiras. Esse diálogo permanente amplia nossa visão de mundo e nossa humanidade", destaca.

A 19ª edição da mostra também homenageia e celebra os 20 anos de trajetória do Instituto da Cultura Árabe e o centenário de Aziz Ab´Saber, geógrafo, cientista e intelectual brasileiro falecido em 2012 e presidente de honra do ICArabe.

A programação completa está nos links

https://icarabe.org/cinema/19a-mostra-mundo-arabe-de-cinema-com-11-filmes-ineditos-e-estreia-internacional-edicao-2024

e https://mundoarabe2024.icarabe.org/

Serviço:

19ª Mostra Mundo Árabe de Cinema

Onde: CineSesc - Rua Augusta, 2075, Cerqueira César - São Paulo | telefone: (11) 3087-0500 | sescsp.org.br/cinesesc

Abertura: 29 de agosto (quinta-feira), às 20h, com o filme "O Professor" (em sessão gratuita; os ingressos podem ser retirados a partir das 18h30 na bilheteria).

Em cartaz: de 29 de agosto a 4 de setembro

Programação: https://mundoarabe2024.icarabe.org/

Mais informações: www.icarabe.org

Ingressos

Segunda a domingo R$ 24 (inteira); R$ 12 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante); R$ 8 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, com credencial plena do Sesc e seus dependentes).

Formas de pagamento: dinheiro, cartões de crédito e débito.

Acessibilidade para cadeirantes e obesos.

Capacidade: 279 lugares

Programação completa no site www.mundoarabe2024.icarabe.org

Realização: Instituto da Cultura Árabe

Correalização: Sesc São Paulo

Patrocínio: Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, Casa Árabe e Instituto do Sono

Apoio: Unifesp|Cátedra Edward Said de Estudos da Contemporaneidade|Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp, CineFértil e Editora Tabla

Website: https://mundoarabe2024.icarabe.org/